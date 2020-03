Rusko pre koronavírus zatvára hranice s Bieloruskom

Moskva 16. marca (TASR) - Ruskí predstavitelia rozhodli o uzatvorení hraníc s Bieloruskom v snahe zastaviť šírenie nového koronavírusu. Oznámil to v pondelok ruský premiér Michail Mišustin, píše agentúra TASS.



"Rozhodli sme uzavrieť aj hranice s Bieloruskom pre pohyb ľudí a vykonali sme aj rad ďalších preventívnych krokov," povedal Mišustin. "Naďalej budeme vyvíjať všetko úsilie, aby sme ochránili našu krajinu pred touto novou hrozbou, budeme proaktívni a prijmeme dôkladné opatrenia, aby sme v prvom rade zabránili masovému šíreniu koronavírusu," prisľúbil ruský premiér.



"Proaktívne preventívne opatrenia, ktoré sme zaviedli vo februári tohto roku, nám umožnili výrazne zamedziť šíreniu koronavírusu v Rusku," zdôraznil Mišustin. Upozornil na to, že Rusko postupne zatváralo svoje hranice podľa toho, ako sa nákaza šírila - najprv tak urobilo s Čínou a inými ázijskými krajinami a neskôr zastavilo lety medzi Rusko a krajinami EÚ.



V sobotu o polnoci uzavrelo pre cudzincov svoje pozemné hranice s Poľskom a Nórskom a zrušilo vlakové spojenia s Litvou, Moldavskom a Ukrajinou. Poslednou ruskou hranicou, ktorá ešte zostáva otvorená, je s Fínskom, hoci určité obmedzenia už postihli leteckú dopravu.



Mišustin zároveň nariadil vypracovanie plánu prioritných krokov v súvislosti so šírením koronavírusu, ktorý má byť pripravený do konca utorka 17. marca.



Opatrenia sa majú podľa jeho slov týkať podpory obchodného sektora, čo umožní vytvorenie pomerne spoľahlivého zásobovania nevyhnutných tovarov. Nutné je takisto zjednodušiť dodávateľský reťazec, čo platí tak pre Rusko, ako aj pre zahraničie.



"Od zajra (utorka) po dobu jedného mesiaca je potrebné odstrániť obmedzenia v rámci mestskej dopravy týkajúce sa maloobchodných reťazcov a taktiež na colniciach vytvoriť zelený koridor pre potravinové a nepotravinové výrobky určené pre veľké obchodné reťazce, ako aj dodávateľov," dodal.



V Bielorusku zaznamenali podľa doterajších údajov 27 prípadov nákazy, pričom traja pacienti sa už z ochorenia Covid-19 vyliečili.