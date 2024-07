Rusko pre ostreľovanie uzatvorilo škôlky v Belgorodskej oblasti

Moskva 18. júla (TASR) - Ruská Belgorodská oblasť pozastavila činnosť všetkých materských škôl, ktoré sa nachádzajú v okruhu 20 kilometrov od hraníc s Ukrajinou kvôli nebezpečenstvu ostreľovania, uviedol ruský predstaviteľ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Vedúca administratívy Belgorodskej oblasti Anna Kutašovová uviedla, že opatrenie, o ktorom vo štvrtok informovali ruské médiá, nadobudlo účinnosť v stredu a potrvá celý týždeň. Nebolo jasné, či sa doba zatvorenia jaslí predĺži.



Ruské médiá informovali, že zatvorenie sa dotkne približne 50.000 ľudí v regióne.



Belgorodský gubernátor Viačeslav Gladkov v utorok oznámil, že pre väčšinu civilistov sa uzatvára prístup do niekoľkých dedín v blízkosti hraníc. "Od 23. júla obmedzujeme prístup do 14 dedín, kde je operatívna situácia mimoriadne zložitá," napísal Gladkov v príspevku na platforme Telegram. Spresnil, že ide o pohraničné dediny.



Dodal, že na prístupových cestách budú zriadené kontrolné stanovištia, cez ktoré nebudú môcť prejsť ani taxíky a verejná doprava. Vpúšťať budú len dospelých mužov podľa prísnych pravidiel "v obrnenom vozidle s elektronickým bojovým zariadením s osobnými ochrannými prostriedkami - nepriestrelnou vestou a prilbou - a v sprievode armády," uviedol gubernátor, podľa ktorého je neprijateľné púšťať ženy a deti do obytných oblasti, ktoré sú každý deň ostreľované.



Belgorodská oblasť je v čase vojny na Ukrajine pravidelne terčom ukrajinských útokov. Ruský prezident Vladimir Putin v máji oznámil, že ruské sily vybudujú v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny nárazníkovú zónu, aby ochránili ruské pohraničné oblasti pred útokmi z Ukrajiny.