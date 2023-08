Rusko pre štart misie na Mesiac evakuuje obec na východe krajiny

Moskva 7. augusta (TASR) - Ruské úrady v piatok pre štart ruskej lunárnej misie evakuujú obec v Chabarovskej oblasti na výhode krajiny, oznámil v pondelok miestny predstaviteľ. Pôjde o prvú ruskú misiu na Mesiac za takmer polstoročie, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Obyvatelia obce Šachtinskij v Chabarovskej oblasti budú v piatok 11. augusta evakuovaní, pretože obec sa nachádza v oblasti, do ktorej by mohli dopadnúť trosky raketového urýchľovača po tom, čo sa oddelí od rakety.



"Do predpokladanej zóny dopadu spadá ústie riek Umaľta, Ussamach, Lepikan, Tastach a Saganar a oblasť na rieke Bureja, kde premávajú trajekty," uviedol šéf administratívy Verchnebureinského okresu Alexej Maslov.



Ruský pristávací modul Luna-25 vyštartuje z kozmodrómu Vostočnyj, ktorý leží asi 5550 kilometrov východne od Moskvy, v piatok 11. augusta, uviedla ruská vesmírna agentúra Roskosmos.



Pristávací modul Luna-25 bude do vesmíru vynesený na nosnej rakete Sojuz-2 a pôjde o prvý (pristávací modul), ktorý pristane na južnom póle Mesiace, uviedol Roskosmos. Očakáva, že modul bude na Mesiaci v prevádzke približne rok.



Hlavným cieľom misie má byť vývoj technológií pre jemné pristávanie, prieskum vnútornej štruktúry Mesiaca a objavovanie tamojších zdrojov, vrátane vody.