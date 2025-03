Rusko pre údajnú špionáž vyhosťuje britského diplomata

Moskva 10. marca (TASR) - Rusko v pondelok oznámilo, že vyhosťuje dvoch ľudí napojených na britské veľvyslanectvo v Moskve, ktorých podozrieva zo špionáže. Ide o druhého tajomníka ambasády a manžela britskej diplomatky. Obom odobrali akreditáciu, Rusko majú opustiť do dvoch týždňov. TASR o tom informuje podľa agentúry TASS.



Druhý tajomník britského veľvyslanectva Alkesh Odedra a Michael Skinner, manžel Tabassum Rashidovej, prvej tajomníčky politického oddelenia, podľa Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) pri získavaní povolenia na vstup do Ruska úmyselne poskytli nepravdivé informácie, čím porušili ruské zákony.



"Kontrarozviedka FSB odhalila neohlásenú prítomnosť spravodajských služieb Spojeného kráľovstva pod krytím veľvyslanectva tejto krajiny v Moskve," uvádza sa vo vyhlásení služby, ktorá takisto tvrdí, že existujú dôkazy, že obaja diplomati podnikali podvratnú činnosť, ktorá ohrozovala bezpečnosť Ruska.



K podobnému kroku Moskva pristúpila aj vlani v novembri. Rusko vtedy vyhostilo druhého tajomníka politického oddelenia britského veľvyslanectva Edwarda Wilkesa, ktorý podľa FSB pracoval pre britskú spravodajskú službu pod diplomatickým krytím.



Podobne ako v najnovšom prípade, aj Wilkesa FSB obvinila z poskytnutia nepravdivých osobných úradov pri žiadosti o povolenie na vstup do Ruska.



Rusko a Británia majú súvislosti s vojnou na Ukrajine napäté vzťahy.