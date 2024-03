Rusko pre útoky Kyjeva v Belgorodskej oblasti presťahovalo 5000 detí

Moskva 30. marca (TASR) - Z ruskej Belgorodskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou bolo evakuovaných päťtisíc detí ohrozovaných ukrajinským bombardovaním. V sobotu to uviedol oblastný gubernátor Vjačeslav Gladkov, TASR informuje podľa správy AFP.



Regionálne úrady minulý týždeň uviedli, že 9000 neplnoletých osôb bude premiestnených do iných regiónov pre ohrozenie cezhraničným ostreľovaním a útokmi bezpilotných lietadiel. Doteraz si tu rusko-ukrajinský konflikt vyžiadali viac ako tucet civilistov.



"Päťtisíc našich detí je už mimo regiónu. Včera prišlo 1300 detí do Petrohradu, Brjanska a Machačkaly," uviedol Vjačeslav Gladkov.



Deti, ktoré stále žijú blízko hraníc vrátane hlavného mesta oblasti Belgorod, prejdú budúci mesiac na diaľkové vzdelávanie, dodal Gladkov. Podniky, ktoré boli pre útoky zatvorené, sa budú môcť znovu otvoriť, ak ich "personál bude vyškolený v prvej pomoci" a ich okná budú zalepené páskami.



Od začiatku rozpútania vojny na Ukrajine pred viac ako dvoma rokmi sa Belgorod opakovane stáva terčom toho, čo ruskí predstavitelia nazývajú nevyberané ukrajinské útoky.



V piatok ukrajinský dron zasiahol viacposchodový bytový dom v Belgorode, pričom zabil muža a zranil dvoch ďalších vrátane jeho manželky, uviedol Gladkov.