Rusko pre vojnu čelí nedostatku pracovníkov v zdravotníctve

Londýn 11. februára (TASR) - Rusko pravdepodobne pociťuje v celej krajine nedostatok zdravotníckeho personálu, a to aj v dôsledku vojny proti Ukrajine. Oznámilo to v nedeľu britské ministerstvo obrany, ktoré sa odvolalo na zistenia tajných služieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Ruské ministerstvo zdravotníctva už v novembri 2023 zistilo, že v krajine chýba približne 26.500 lekárov a 58.200 zdravotných sestier, uviedlo ďalej ministerstvo v pravidelnej dennej správe o vývoji vojny na Ukrajine. Podľa ministerstva existujú náznaky, že k tomuto nedostatku prispieva ruská agresia voči Ukrajine.



Krátko po čiastočnej mobilizácii ruských ozbrojených síl v septembri 2022 dostali zdravotnícki pracovníci varovanie, aby neopúšťali krajinu. Napriek tomu až dve percentá ruských lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov odišli za hranice, aby sa vyhli odvodu. Okrem toho bolo pravdepodobne až 3000 zdravotníkov mobilizovaných na pomoc pri poskytovaní starostlivosti na bojisku, uvádza sa v aktuálnej správe.



Podľa britských tajných služieb zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa trend klesajúceho počtu pracovníkov v ruskom zdravotníctve tento rok zmenil.