Rusko pre zlú mobilizáciu odvolalo vojenského komisára Chabarovska

Moskva 3. októbra (TASR) - Vojenského komisára ruskej Chabarovskej oblasti Jurija Lajka odvolali z funkcie po tom, čo miestne úrady poslali domov polovicu nedávno mobilizovaných mužov, ktorí nespĺňali odvodové kritériá. Oznámil to v pondelok tamojší gubernátor Michail Degťariov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Za desať dní dostalo niekoľko tisíc našich krajanov predvolanie a dostavili sa na vojenské komisariáty. Približne polovicu z nich sme poslali domov, pretože nespĺňali odvodové kritériá na to, aby mohli byť prijatí na vojenskú službu," uviedol Degťariov na sociálnej sieti Telegram.



Gubernátor Chabarovskej oblasti – administratívneho územia ležiaceho na ruskom Ďalekom východe – zároveň dodal, že odvolanie Lajka nijako neovplyvní plnenie úloh, ktoré zadal ruský prezident Vladimir Putin.



Šéf Kremľa vyhlásil čiastočnú mobilizáciu 21. septembra. Je to prvá mobilizácia vyhlásená v Rusku od druhej svetovej vojny a spôsobila medzi obyvateľmi krajiny pobúrenie. Mnoho Rusov je totiž nespokojných s tým, že vojenské úrady posielajú povolávacie rozkazy aj mužom, ktorí nie sú spôsobilí pre vojenskú službu alebo sa na nich nevzťahujú kritériá tzv. čiastočnej mobilizácie. Do služby mali byť totiž povolávaní iba muži s vojenskými skúsenosťami či s vojenským odborným zameraním. Povolávací rozkaz však údajne dostali aj študenti a chorí či postarší ľudia.



Chaotická mobilizácia mužov do vojny na Ukrajine okrem toho spôsobila, že z Ruska v snahe vyhnúť sa povolaniu do armády odišli tisíce mladých mužov. Od vyhlásenia mobilizácie bolo pri protivojnových protestoch zatknutých v 30 ruských mestách približne 2000 ľudí. Niektorí dostali po zatknutí povolávací rozkaz, pričom Kremeľ uviedol, že na tom nie je nič nelegálne, pripomína Reuters.