< sekcia Zahraničie
Rusko predložilo Francúzsku ponuku v súvislosti s väzneným Vinatierom
Vinatiera zadržali v júni 2023 a v ruskom väzení si odpykáva trojročný trest za porušenie zákona o tzv. zahraničných agentoch.
Autor TASR
Moskva 25. decembra (TASR) - Rusko predložilo ponuku Francúzsku ohľadom väzneného francúzskeho vedca Laurenta Vinatiera, ktorému pre obvinenia zo špionáže hrozí 20 rokov väzenia, uviedol vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Medzi našou a francúzskou stranou boli náležité kontakty. V skutočnosti, Francúzom bola ponúknutá dohoda v súvislosti s Vinatierom,“ povedal Peskov, pričom neposkytol žiadne podrobnosti o spomínanej ponuke. „Loptička je teraz na strane Francúzska,“ konštatoval hovorca Kremľa.
Vinatiera zadržali v júni 2023 a v ruskom väzení si odpykáva trojročný trest za porušenie zákona o tzv. zahraničných agentoch. V súčasnosti však čelí aj obvineniam zo špionáže.
Rodina francúzskeho vedca odmietla obvinenia voči nemu a tvrdí, že je obeťou napätia medzi Francúzskom a Ruskom pre vojnu na Ukrajine.
Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň povedal, že sa pozrie na prípad Vinatiera po tom, čo sa ho na to minulý týždeň počas koncoročnej tlačovej konferencie opýtal francúzsky novinár. Putin uviedol, že o tomto prípade nič nevie a počuje o ňom po prvý raz. „Ale sľubujem vám, že zistím, o čo ide. A ak existuje čo i len najmenšia šanca vyriešiť túto záležitosť priaznivo, pokiaľ to ruské právo umožňuje, vynaložíme všetko úsilie,“ vyhlásil.
V ruskom väzení sa okrem Vinatiera nachádza niekoľko ďalších občanov západných štátov, ktorých ruské orgány zadržali po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Vinatier podľa svojich slov nevedel o tom, že je povinný registrovať sa na základe ruského zákona o zahraničných agentoch. Počas súdneho pojednávania sa ospravedlnil a povedal, že sa vo svojej práci vždy snažil zastupovať záujmy Ruska v medzinárodných vzťahoch.
„Medzi našou a francúzskou stranou boli náležité kontakty. V skutočnosti, Francúzom bola ponúknutá dohoda v súvislosti s Vinatierom,“ povedal Peskov, pričom neposkytol žiadne podrobnosti o spomínanej ponuke. „Loptička je teraz na strane Francúzska,“ konštatoval hovorca Kremľa.
Vinatiera zadržali v júni 2023 a v ruskom väzení si odpykáva trojročný trest za porušenie zákona o tzv. zahraničných agentoch. V súčasnosti však čelí aj obvineniam zo špionáže.
Rodina francúzskeho vedca odmietla obvinenia voči nemu a tvrdí, že je obeťou napätia medzi Francúzskom a Ruskom pre vojnu na Ukrajine.
Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň povedal, že sa pozrie na prípad Vinatiera po tom, čo sa ho na to minulý týždeň počas koncoročnej tlačovej konferencie opýtal francúzsky novinár. Putin uviedol, že o tomto prípade nič nevie a počuje o ňom po prvý raz. „Ale sľubujem vám, že zistím, o čo ide. A ak existuje čo i len najmenšia šanca vyriešiť túto záležitosť priaznivo, pokiaľ to ruské právo umožňuje, vynaložíme všetko úsilie,“ vyhlásil.
V ruskom väzení sa okrem Vinatiera nachádza niekoľko ďalších občanov západných štátov, ktorých ruské orgány zadržali po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Vinatier podľa svojich slov nevedel o tom, že je povinný registrovať sa na základe ruského zákona o zahraničných agentoch. Počas súdneho pojednávania sa ospravedlnil a povedal, že sa vo svojej práci vždy snažil zastupovať záujmy Ruska v medzinárodných vzťahoch.