Rusko predložilo haagskemu súdu námietky voči sťažnosti Ukrajiny

Haag 6. októbra (TASR) - Rusko podalo na Medzinárodný súdny dvor (ICJ) so sídlom v Haagu predbežné námietky voči sťažnosti Ukrajiny súvisiacej s vojenskou agresiou Kremľa. Vo štvrtok to oznámil ICJ, informuje agentúra Reuters.



Na ICJ, najvyšší súdny orgán OSN pre spory medzi štátmi, sa jednotlivé strany môžu obrátiť s námietkami, ak sú presvedčené, že daný prípad nespadá do jurisdikcie tohto tribunálu.



Aký je obsah dokumentu s ruskými námietkami, ktorý Moskva predložila súdu 3. októbra, ICJ vo svojom štvrtkovom oznámení nezverejnil.



Ukrajina už dva dni po začatí ruskej agresie - 26. februára - podala žiadosť o právne konanie proti Rusku pre spor týkajúci sa výkladu, uplatňovania a vykonávania Dohovor OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídy. Tento dohovor z roku 1948 podpísali obe krajiny.



Ukrajina argumentovala, že Rusko nepravdivo tvrdilo, že v ukrajinskej Luhanskej a Doneckej oblasti boli spáchané činy genocídy voči tamojšiemu rusky hovoriacemu obyvateľstvu. Podľa ukrajinskej vlády boli tieto tvrdenia Moskvy vykonštruované a ničím nepodložené. Uvedený dohovor navyše podľa Kyjeva neumožňuje podnikať inváziu na územie iného štátu s cieľom zabrániť údajnej genocíde.



Rusko vo svojom marcovom liste adresovanom ICJ argumentovalo, že celý spor nespadá do jurisdikcie haagskeho tribunálu, pretože uvedený dohovor OSN nijako nereguluje použitie sily v sporoch medzi štátmi.



V marci sa pred ICJ v reakcii na žalobu Ukrajiny uskutočnila séria pojednávaní, na ktoré sa ruská strana nedostavila. Sudcovia ICJ následne v rámci predbežného opatrenia nariadili Moskve, aby zastavila vojenské operácie na Ukrajine. Samotnú podstatu ukrajinskej sťažnosti zatiaľ neprerokovali.



Reuters konštatuje, že fakt, že sa Moskva teraz obrátila na súd s oficiálnymi námietkami, naznačuje zmenu ruského postoja. Rusko sa totiž zatiaľ nezúčastňovalo na príslušných súdnych pojednávaniach a nepredložilo priamo na súd žiadne oficiálne dokumenty.



Termín ďalšieho pojednávania v tomto prípade, ktoré sa má venovať otázke, či sťažnosť Kyjeva je v jurisdikcii ICJ, zatiaľ stanovený nebol. Podľa agentúry Reuters sa možno uskutoční až o niekoľko mesiacov.