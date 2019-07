Rusko predložilo v OSN koncept spoločnej bezpečnosti v Perzskom zálive

Dokument ráta s vytvorením iniciačnej skupiny, ktorá pripraví medzinárodnú konferenciu o bezpečnosti a spolupráci v Perzskom zálive.

New York 30. júla (TASR) - Ruský koncept kolektívnej bezpečnosti v Perzskom zálive bol rozoslaný ako oficiálny dokument schválený Organizáciou Spojených národov (OSN). Dokument mala k nahliadnutiu tlačová agentúra TASS, ktorá o záležitosti informovala v utorok.



"Za súčasných podmienok je potrebné rázne a účinné konanie na medzinárodnej i regionálnej úrovni v záujme zlepšenia a ďalšieho stabilizovania situácie v Perzskom zálive. Predíde sa tým zdĺhavej kríze a tento región sa navráti k mieru, dobrým susedským vzťahom a udržateľnému rozvoju," uvádza sa v dokumente.



"Praktická práca súvisiaca so spustením procesu vytvárania bezpečnostného systému v Perzskom zálive by sa mohla začať usporiadaním bilaterálnych a multilaterálnych konzultácií medzi dotknutými stranami vrátane krajín patriacich do daného regiónu aj tých, ktoré sú mimo neho, Bezpečnostnej rady OSN, Ligy arabských štátov (LAŠ), Organizácie islamskej spolupráce (OIC) či Rady pre spoluprácu arabských štátov v Perzskom zálive (GCC)," píše sa ďalej v dokumente.



Rusko v liste adresovanom BR OSN a Valnému zhromaždeniu OSN uvádza, že Moskva je pripravená na spoluprácu so všetkými dotknutými stranami so zámerom implementovať tento, ako aj ďalšie konštruktívne návrhy".



Ruské ministerstvo zahraničných vecí 23. júla predložilo koncept kolektívnej bezpečnosti v Perzskom zálive. Dokument ráta s vytvorením iniciačnej skupiny, ktorá pripraví medzinárodnú konferenciu o bezpečnosti a spolupráci v Perzskom zálive. To neskôr povedie k založeniu organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v tomto regióne.