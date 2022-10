Rusko predĺžilo zákaz dovozu potravín z EÚ a ďalších krajín

Moskva 11. októbra (TASR) - Ruský zákaz dovozu potravín z Európskej únie a ďalších štátov je predĺžený do 31. decembra 2023. Uvádza sa to vo zverejnenom dokumente o "špeciálnych ekonomických opatreniach", ktoré majú zaručiť bezpečnosť Ruskej federácie. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



Embargo, prvýkrát uvalené v auguste 2014 zahŕňa položky ako mliečne výrobky, mäso, ovocie a zelenina z EÚ a iných krajín. Najnovší zákaz zaviedla Moskva ako reakciu na sankčné opatrenia Západu proti Rusku po okupácii časti Ukrajiny.



Napriek zákazu dovozu sa mnoho výrobkov zo Západu dostáva do Ruska okľukou a pašovaním. Na čiernom trhu sú západné tovary ešte drahšie - napríklad po syroch z Francúzska a Talianska je veľký dopyt a predávajú sa za premrštené ceny.



Ruské úrady v snahe odradiť od obchodovania na čiernom trhu zničili už tony zahraničných potravín. Ruskí spotrebitelia sa však sťažujú na vysoké ceny a niekedy podradnú kvalitu domácich potravín. Podľa odborníkov vylúčenie zahraničnej konkurencie vytvára domáce monopoly a spôsobuje zvyšovanie cien ruských potravín.