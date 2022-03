Rusko predĺžilo zákaz letov na 11 svojich letísk

Moskva 18. marca (TASR) - Ruská Federálna agentúra pre leteckú dopravu (Rosaviacija) predlžuje zákaz letov na 11 letísk v strednej a južnej časti Ruskej federácie a na Krymskom polostrove. Zákaz platí do 26. marca, informovala v piatok agentúra DPA.



Lety sú dočasne obmedzené na letiská Anapa, Belgorod, Briansk, Voronež, Gelendžik, Krasnodar, Kursk, Lipeck, Rostov na Done, Simferopol, Elista.



Na organizovanie prepravy cestujúcich do týchto miest sa leteckým spoločnostiam naďalej odporúča využívať letiská Soči, Volgograd, Mineraľnyje Vody, Stavropol a Moskva.



Ostatné ruské letiská vrátane medzinárodných fungujú ako zvyčajne, ubezpečil úrad.



Rosaviacija uvalila zákaz letov na viaceré letiská v strednej časti a na juhu Ruskej federácie ráno 24. februára, keď sa na Ukrajine začala tzv. špeciálna vojenská operácia ruskej armády.



Zákaz pôvodne platil do 2. marca, potom sa opakovane predlžoval. Toto predĺženie je už štvrté v poradí, dodala agentúra DPA.