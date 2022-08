Rusko predstavilo model svojej vlastnej vesmírnej stanice

Moskva 16. augusta (TASR) - Ruská vesmírna agentúra Roskosmos v pondelok po prvýkrát predstavila fyzický model svojej plánovanej vlastnej vesmírnej stanice, čo podľa tlačovej agentúry Reuters naznačuje, že Moskva to s opustením Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) a samostatnou činnosťou myslí vážne.



Roskosmos predstavil daný model, ruskými štátnymi médiami prezývaný "ROSS", na vojensko-priemyselnej výstave pri Moskve. Šéf Roskosmosu Jurij Borisov vyhlásil, že Rusko odíde z ISS po roku 2024 a pracuje na vývoji vlastnej orbitálnej stanice.



Roskosmos vo svojom vyhlásení bez uvedenia termínov oznámil, že nová vesmírna stanica bude spustená v dvoch fázach.



V prvej fáze začne fungovať štvormodulový komplex. Neskôr budú nasledovať ďalšie dva moduly a servisná platforma. Po dokončení by to stačilo na pojatie až štyroch kozmonautov, ako aj vedeckého vybavenia, uvádza sa vo vyhlásení Roskosmosu.



Ruské štátne médiá naznačili, že štart prvého stupňa je plánovaný na roky 2025-2026, najneskôr však na rok 2030. Vypustenie druhého a konečného stupňa sa plánuje na roky 2030-2035.



Vesmírna stanica, ako je v súčasnosti koncipovaná, by nemala mať stálu ľudskú posádku, ale bola by obsadzovaná dvakrát ročne na dlhšie obdobia. Podľa bývalého riaditeľa Roskosmosu Dmitrija Rogozina by stanica mohla v prípade potreby plniť aj vojenské účely.



Rusko sa usiluje znížiť svoju závislosť od západných krajín a napredovať samostatne alebo spolupracovať s krajinami ako Čína a Irán, konštatuje Reuters.



ISS, spustená v roku 1998, je nepretržite obsadená od novembra 2000 v rámci partnerstva pod vedením USA a Ruska, na ktorom sa podieľajú aj Kanada, Japonsko a 11 európskych krajín.



Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), ktorý hodlá prevádzkovať ISS do roku 2030, tvrdí, že od Moskvy zatiaľ nedostal oficiálne potvrdenie o plánovanom odstúpení Ruska od tohto medzinárodného vedeckého projektu.