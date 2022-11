Rusko predstavilo nový atómový ľadoborec

Petrohrad 22. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa v utorok virtuálne zúčastnil na slávnostnom spustení nového atómového ľadoborca na hladinu.



Stalo sa tak v čase, keď Rusko presadzuje rozvoj Arktídy a hľadá nové energetické trhy na pozadí sankcií v súvislosti so svojou vojenskou agresiou na Ukrajine.



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Putin počas spustenia ľadoborca s názvom Jakutsko v Petrohrade prostredníctvom videomostu vyhlásil, že takéto plavidlá majú pre Rusko "strategický" význam.



Úrady okrem spustenia Jakutska symbolicky vztýčili vlajku aj na ďalšom ľadoborci s jadrovým pohonom - Urale.



Ural a Jakutsko sú súčasťou flotily atómových ľadoborcov, ktoré majú Moskve zabezpečiť nadvládu nad "topiacou sa" Arktídou. Putin prisľúbil, že bude ďalej rozvíjať jadrovú flotilu napriek ťažkostiam v ruskej ekonomike a výrobe.



Očakáva sa, že Ural bude uvedený do prevádzky v decembri, zatiaľ čo Jakutsko sa pridá k flotile koncom roka 2024.



Obe plavidlá sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym poveternostným podmienkam na Ďalekom severe Ruska, majú dĺžku 173 metrov a dokážu sa prebiť ľadom hrubým 2,8 metra.



Ruský líder uviedol, že lode sú súčasťou úsilia Moskvy "upevniť postavenie Ruska ako veľkej arktickej mocnosti".



Putin opäť zdôraznil význam rozvoja tzv. severnej námornej cesty, ktorá umožňuje lodiam dostať sa do ázijských prístavov o 15 dní rýchlejšie ako cez tradičný Suezský prieplav.



"Tento veľmi dôležitý koridor umožní Rusku naplno využiť svoj exportný potenciál a vytvoriť efektívnu logistickú trasu do juhovýchodnej Ázie," povedal kremeľský šéf.



Tranzit vo východnej časti Arktídy sa zvyčajne končí v novembri, ale Moskva dúfa, že ľadoborce jej pomôžu využívať túto trasu, ktorá sa v dôsledku klimatických zmien stáva čoraz dostupnejšou, celoročne, všíma si AFP.