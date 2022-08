Rusko predstavilo plány na obnovu ukrajinského mesta Mariupol

Moskva 1. augusta (TASR) - Ruský vicepremiér Marat Chusnullin v pondelok predstavil plány na obnovu prístavného mesta Mariupol na juhu Ukrajiny, ktoré bolo pred dobytím ruskými jednotkami celé týždne obliehané a ostreľované.



Tento plán obnovy je súčasťou širšieho úsilia Moskvy získať podporu v ukrajinských regiónoch, ktoré po invázii na územie Ukrajiny ovládlo Rusko, približuje agentúra AFP.



Chusnullin v rozhovore pre ruskú televíziu RBK uviedol, že prvé bytové domy a objekty celospoločenského charakteru, ktoré sa už stavajú, budú hotové do jesene. Dodal, že už budú postavené aj prvé nemocnice. Avizoval i výstavbu strediska ministerstva pre mimoriadne situácie. Plánuje sa aj obnova historického centra Mariupola, pričom sa zrekonštruujú všetky budovy, ktoré neboli úplne zničené ruským ostreľovaním.



Toto mesto na brehu Azovského mora malo do vypuknutia vojny približne 400.000 obyvateľov. Mnohí z nich však odišli do bezpečia už v prvých dňoch vojny, alebo sa im v rámci evakuácie podarilo odísť počas bojov o mesto.



Chusnullin teraz vyhlásil, že počet obyvateľov Mariupola by sa mal do roku 2025 zvýšiť na 350.000, pričom však nešpecifikoval, ako sa tento cieľ dosiahne.



Čo sa týka oceliarní Azovstaľ – továrne zo sovietskej éry, ktorá zamestnávala viac ako 12.000 ľudí –, tie podľa Chusnullina nebudú obnovené vo svojej pôvodnej kapacite.



"Určite tam však vytvoríme pracovné miesta, ktoré budú živiť mesto. S najväčšou pravdepodobnosťou sa z nich stane technologický park s krajinnými prvkami," dodal.



Azovstaľ sa stal symbolom ukrajinského odporu a bol baštou obrancov mesta až do mája, keď sa na rozkaz z Kyjeva a v záujme zachovania svojich životov vzdali ruskej armáde.



Spolu s obrancami mestami sa v podzemných krytoch a na chodbách celé týždne skrývali aj stovky civilistov.



Chusnullin v rozhovore ubezpečil, že finančné prostriedky na obnovu území samozvaných proruských republík – Doneckej a Luhanskej – ležiacich v Donbase na východe Ukrajiny sa nevydeľujú "na úkor rozvoja regiónov Ruska" a neplánuje sa ani zníženie ich objemov.