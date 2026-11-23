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Rusko predvolalo estónskeho diplomata pre uzavretie spoločných hraníc
Ruský rezort diplomacie si v pondelok predvolal estónskeho chargé d'affaires Mareka Uhtegiho, aby mu tlmočil dôrazný protest proti tvrdeniam, ktoré označil za rusofóbne.
Autor TASR
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Moskva 23. novembra (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že si predvolalo estónskeho chargé d'affaires, aby protestovalo proti obvineniam Tallinnu z pokusu o podpaľačský útok, pre ktorý pobaltská krajina pristúpila k rozhodnutiu uzavrieť ich spoločné hranice. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Estónsko obvinilo ruskú vojenskú rozviedku GRU z prípravy údajného útoku na továreň vyrábajúcu drony na svojom území. Kremeľ tieto obvinenia odmietol ako „nepodložené“. Tallinn zároveň nariadil od 1. decembra uzavrieť všetky tri hraničné priechody s Ruskom.
Ide o prudkú eskaláciu napätia medzi Estónskom a Ruskom, poznamenala AFP. Tallinn, ktorý je spojencom Kyjeva, tieto kroky vníma ako súčasť širších nepriateľských aktivít spojených s ruskou inváziou na Ukrajine.
Ruský rezort diplomacie si v pondelok predvolal estónskeho chargé d'affaires Mareka Uhtegiho, aby mu tlmočil „dôrazný protest“ proti tvrdeniam, ktoré označil za „rusofóbne“.
„Estónskemu diplomatovi bolo zdôraznené, že takéto unáhlené obvinenia, ktorým chýba akýkoľvek dôkazný základ, opäť odhaľujú výrazne rusofóbnu povahu“ estónskych úradov, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.
Uzavretie hraníc sa podľa neho „nevyhnutne obráti proti samotnému Tallinnu, ako aj jeho spojencom v rámci EÚ a NATO“. Ministerstvo zároveň obvinilo Estónsko z aktívnej podpory Kyjeva tým, že „mlčky umožňuje ukrajinským dronom využívať svoj vzdušný priestor na útoky na severozápadné Rusko“.
„Estónsky diplomat bol opätovne upozornený, že takéto provokatívne a mimoriadne nebezpečné kroky privádzajú situáciu na pokraj otvorenej vojny s Ruskom,“ dodalo vo vyhlásení.
Od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022 viaceré európske krajiny obvinili Rusko zo sabotáží, čo mnohí vnímajú ako nárast takzvanej „hybridnej vojny“ proti spojencom Kyjeva.
Estónska polícia v piatok uviedla, že uzavretie hraníc „sťaží ruským spravodajským službám nábor a ovplyvňovanie ľudí a pomôže predchádzať obchádzaniu sankcií“.
Estónsko obvinilo ruskú vojenskú rozviedku GRU z prípravy údajného útoku na továreň vyrábajúcu drony na svojom území. Kremeľ tieto obvinenia odmietol ako „nepodložené“. Tallinn zároveň nariadil od 1. decembra uzavrieť všetky tri hraničné priechody s Ruskom.
Ide o prudkú eskaláciu napätia medzi Estónskom a Ruskom, poznamenala AFP. Tallinn, ktorý je spojencom Kyjeva, tieto kroky vníma ako súčasť širších nepriateľských aktivít spojených s ruskou inváziou na Ukrajine.
Ruský rezort diplomacie si v pondelok predvolal estónskeho chargé d'affaires Mareka Uhtegiho, aby mu tlmočil „dôrazný protest“ proti tvrdeniam, ktoré označil za „rusofóbne“.
„Estónskemu diplomatovi bolo zdôraznené, že takéto unáhlené obvinenia, ktorým chýba akýkoľvek dôkazný základ, opäť odhaľujú výrazne rusofóbnu povahu“ estónskych úradov, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.
Uzavretie hraníc sa podľa neho „nevyhnutne obráti proti samotnému Tallinnu, ako aj jeho spojencom v rámci EÚ a NATO“. Ministerstvo zároveň obvinilo Estónsko z aktívnej podpory Kyjeva tým, že „mlčky umožňuje ukrajinským dronom využívať svoj vzdušný priestor na útoky na severozápadné Rusko“.
„Estónsky diplomat bol opätovne upozornený, že takéto provokatívne a mimoriadne nebezpečné kroky privádzajú situáciu na pokraj otvorenej vojny s Ruskom,“ dodalo vo vyhlásení.
Od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022 viaceré európske krajiny obvinili Rusko zo sabotáží, čo mnohí vnímajú ako nárast takzvanej „hybridnej vojny“ proti spojencom Kyjeva.
Estónska polícia v piatok uviedla, že uzavretie hraníc „sťaží ruským spravodajským službám nábor a ovplyvňovanie ľudí a pomôže predchádzať obchádzaniu sankcií“.