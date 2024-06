Rusko prehodnocuje svoju jadrovú doktrínu, uviedol Peskov

Moskva 24. júna (TASR) - Rusko začalo prehodnocovať svoju jadrovú doktrínu s cieľom dať ju do súladu so súčasnou realitou, uviedol v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s odvolaním sa na vyjadrenia ruského prezidenta Vladimira Putina. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Predseda obranného výboru ruskej Štátnej dumy Andrej Kartapolov v nedeľu uviedol, že Rusko by mohlo skrátiť lehotu na rozhodovanie o použití jadrových zbraní, pokiaľ by Moskva usúdila, že sa hrozba pre krajinu stupňuje.



Vojna na Ukrajine vyvolala najväčší spor medzi Ruskom a Západom od čias kubánskej krízy v roku 1962, píše Reuters. Putin už v máji vyhlásil, že Rusko by mohlo zmeniť oficiálnu jadrovú doktrínu, ktorá stanovuje podmienky použitia týchto zbraní.