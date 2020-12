Rusko prekročilo hranicu 600 úmrtí na COVID-19 za deň

Moskva 11. decembra (TASR) - Rusko v piatok informovalo o novom náraste v dennej bilancii obetí epidémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2. Chorobe COVID-19, ktorú tento koronavírus spôsobuje, podľahlo za posledných 24 hodín až 613 ľudí.



Ako podľa agentúry AFP poznamenali ruské úrady, krajina tak prvýkrát od vypuknutia epidémie choroby COVID-19 na svojom území prekročila hranicu 600 úmrtí počas jedného dňa.



Celkovo si epidémia v Rusku vyžiadala už 45.893 obetí, pričom infikovaných bolo dva milióny 597.711 ľudí, čím je Rusko v počte infikovaných v celosvetovom meradle na štvrtom mieste.



Rusko pritom podľa AFP zrejme uvádza nižšiu smrtnosť na COVID-19 než iné porovnateľné krajiny, čo vyvoláva obavy, že úrady pandémiu bagatelizujú. Aj z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnila federálna štatistická služba Rosstat, vyplýva, že od marca do októbra v Rusku zomrelo takmer o 140.000 osôb viac než v porovnateľnom období za vlaňajšok.



Tieto "nadmerné" úmrtia podľa spravodajského portálu Meduza.io sú v 90-100 percentách prípadov "tak či onak" tiež spojené s koronavírusom SARS-CoV-2, čo dokazujú správy z niekoľkých regiónov, kde boli údaje o nadmernej úmrtnosti podrobne analyzované.



Samotné údaje o úmrtnosti sa do Rosstatu dostávajú z matrík, ktoré vydávajú úmrtné listy príbuzným zosnulého. Predpokladá sa, že ide o najpresnejšie údaje, ktoré sa však zverejňujú 35-40 dní po skončení daného mesiaca - čo je v prípade epidémie veľmi dlhé časové obdobie.



Aj keď počet infikovaných v Rusku rastie v posledných týždňoch naďalej prudko, úrady nezavádzajú celoplošné obmedzenia na pohyb ľudí a ekonomické aktivity, ako to bolo na jar, v prvej vlne pandémie.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok uviedol, že napriek zvýšenému počtu úmrtí neexistujú žiadne plány na nový lockdown, hoci niektoré mestá znovu zaviedli karanténne opatrenia.



Rusko bolo jednou z prvých krajín na svete, ktoré zaregistrovali očkovaciu látku proti chorobe COVID-19. Ide o vakcínu nazvanú Sputnik V, nazvanú podľa sovietskej družice. Rusko pristúpilo k jej registrácii ešte pred začatím konečných klinických testov.



Vývojári vakcíny Sputnik v novembri uviedli, že predbežné výsledky ukazujú, že vakcína má 95-percentnú účinnosť.



Aj keď je ruská vakcína ešte stále v tretej - a poslednej - fáze klinických skúšok, na ktorých sa zúčastnilo okolo 40.000 dobrovoľníkov, Moskva a jej metropolitná oblasť začali minulý týždeň (5. decembra) s očkovaním ľudí z vysoko rizikových skupín vrátane zdravotníkov a učiteľov.



Alexandr Gincburg, riaditeľ Gamalejovho inštitútu, kde bola vakcína Sputnik V vyvinutá, v piatok informoval, že zaočkovaných už bolo 150.000 ľudí.



"Je to najväčší počet ľudí očkovaných týmto preparátom proti COVID-19 než kdekoľvek na svete, kde očkujú analogickou vakcínou," uviedol Gincburg podľa agentúry RIA Novosti.



Podpredsedníčka ruskej vlády Taťjana Golikovová zase prisľúbila, že s očkovaním proti koronavírusu SARS-CoV-2 sa vo všetkých regiónoch Ruska začne do konca tohto týždňa.



Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že hromadná očkovacia kampaň sa začala aj v armáde, pričom zaočkovaných má byť viac ako 400.000 vojakov, z toho 80.000 osôb do konca tohto roka



Vo štvrtok ruská vesmírna agentúra Roskosmos uviedla, že plánuje ponúknuť vakcínu Sputnik V aj kozmonautom.