Rusko: Prepustili prvých väzňov, ktorí bojovali na Ukrajine

Moskva 5. januára (TASR) — Ruské úrady prepustili na slobodu prvú skupinu väzňov, ktorí dostali amnestiu výmenou za to, že išli bojovať na Ukrajinu. Oznámil to vo štvrtok a šéf súkromnej armády tzv. vagnerovcov Jevgenij Prigožin, uviedla agentúra AFP.



"Zavŕšili ste svoj (vojenský) kontrakt. Pracovali ste čestne a dôstojne," povedal Prigožin vo videu, ktoré zverejnila štátna tlačová agentúra RIA Novosti.



Na záberoch vidno, ako Prigožin hovorí so skupinou mužov, ktorých tváre boli rozostrené. U niektorých boli badateľné utŕžené zranenia.



Šéf Vagnerovej skupiny, ktorá bojuje za ruské záujmy na Ukrajine a inde vo svete, vo videu zdôraznil, že prepustení väzni si zaslúžia "najhlbší" rešpekt spoločnosti, pretože si vyslúžili slobodu šiestimi mesiacmi bojov.



"Nepite priveľa, neužívajte drogy, neznásilňujte ženy a nezapájajte sa do ničoho zlého," povedal amnestovaným trestancom Prigožin, ktorý je pre blízke vzťahy so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom prezývaný "Putinov kuchár".



Vagnerovci zohrávajú kľúčovú úlohu v pokračujúcich ťažkých bojoch o východoukrajinské mesto Bachmut, ktoré sa Rusi pokúšajú dobyť už vyše päť mesiacov. Jednotky Vagnerovej skupiny operujú aj v Sýrii, Líbyi, Mali a Stredoafrickej republike.



Vlani v septembri bolo zverejnené video zachytávajúce muža veľmi podobného Prigožinovi, ako ponúka amnestiu väzňom výmenou za vojenskú službu na Ukrajine. Zároveň ich varoval, že tých, čo sa by sa pokúsili dezertovať, bez milosti zastrelia. Muž tiež vystríhal väzňov, že sa nebudú môcť vzdať nepriateľovi a pre takéto prípady budú mať k dispozícii granát. V prípade, že padnú v boji, ich telo prepravia na miesto, ktoré sami vopred uvedú v odvodovom formulári, prisľúbil muž vo videu.



Podľa AFP nebolo možné overiť, či skutočne išlo o Prigožina, ale jeho spoločnosť Concord to nepoprela. Muž na videu apeloval na väzňov, že vojenskou službou môžu splatiť svoj dlh voči vlasti aj "s úrokmi".