Rusko prepustilo 144 ukrajinských vojakov vrátane obrancov Azovstaľu

Kyjev 29. júna (TASR) - Ukrajinskí predstavitelia v stredu oznámili, že v rámci výmeny zajatcov s Ruskom bolo prepustených 144 vojakov. Väčšinu z nich tvoria bývalí obrancovia oceliarní Azovstaľ v juhoukrajinskom meste Mariupol. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Je to najväčšia výmena (zajatcov) od začiatku ruskej invázie," uviedla na online platforme Telegram vojenská tajná služba Ukrajiny.



Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ potvrdil výmenu zajatcov na sociálnej sieti Telegram so slovami, že išlo o "komplikovanú" operáciu.



"Zo 144 oslobodených sú 95 obhajcovia Azovstaľu," spresnila spravodajská služba, ktorá patrí pod rezort obrany. Štyridsaťtri z týchto vojakov patrí do pluku Azov - niekdajšej polovojenskej jednotky, ktorá je už integrovaná do ukrajinskej armády.



Moskva považuje pluk Azov za neonacistickú organizáciu a v minulosti tvrdila, že jeho príslušníci by mali byť postavení pred súd. Podľa mnohých expertov však už dnes ide o štandardnú a dobre vycvičenú jednotku ukrajinskej armády.



Koľko ruských zajatcov Kyjev prepustil, ani to, kde a kedy výmena prebehla, ukrajinskí zástupcovia neuviedli. Líder proruskej separatistickej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) Denis Pušilin však ohlásil, že 144 (zajatých) vojakov z Ruska a DĽR sa "vrátilo domov".



Ukrajinské ministerstvo obrany vo vyhlásení uvádza, že väčšina ich vojakov, ktorí sa dostali na slobodu, utrpela vážne zranenia zásahom guliek alebo šrapnelov a ďalší majú popáleniny či zlomeniny.



Medzi Kyjevom a Moskvou prebehlo od 24. februára, kedy Kremeľ začal vojenskú inváziu na Ukrajinu, už viacero výmen zajatcov. Naposledy sa tak stalo v utorok, keď bolo oslobodených 17 Ukrajincov.