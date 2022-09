Rusko prepustilo desať zajatcov z Ukrajiny, vybavila to Saudská Arábia

Moskva/Rijád 21. septembra (TASR) - Rusko prepustilo desať vojnových zajatcov zadržaných na Ukrajine, oznámilo v stredu saudskoarabské ministerstvo zahraničných vecí. Medzi prepustenými väzňami sú občania Spojených štátov, Británie, Švédska, Chorvátska a Maroka, píše TASR s odvolaním sa na denník The Guardian a agentúru Reuters.



K prepusteniu vojnových zajatcov došlo po vyjednávaní, ktoré viedol saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán. Lietadlo s väzňami už podľa denníka The Guardian pristálo v Saudskej Arábii.



"Príslušné saudskoarabské úrady si ich prevzali, prepravili z Ruska do kráľovstva a teraz pomáhajú s potrebnými procedúrami v ich krajinách," dodal saudskoarabský rezort diplomacie.