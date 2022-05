Rusko prerušilo dodávky zemného plynu do Fínska

Helsinki 21. mája (TASR) – Dodávky ruského zemného plynu do Fínska sa v sobotu ráno zastavili, oznámil fínsky štátny energetický koncern Gasum. Došlo k tomu po tom, ako Helsinki odmietli platiť za plyn v rubľoch. Fínsko spolu so Švédskom okrem toho pred niekoľkými dňami podalo žiadosť o členstvo v NATO. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



"Dodávky zemného plynu do Fínska na základe zmluvy spoločnosti Gasum boli prerušené," uviedla firma vo vyhlásení s tým, že dodávky plynu budú teraz realizované z iných zdrojov cez plynovod Balticconnector, spájajúci Fínsko s Estónskom.



Generálny riaditeľ spoločnosti Gasum Mika Wiljanen ešte v piatok oznámil, že na zastavenie dodávok z Ruska sa starostlivo pripravovali. "Za predpokladu, že nedôjde k výpadkom v prepravnej sieti zemného plynu, budeme môcť v najbližších mesiacoch zásobovať plynom všetkých našich zákazníkov," citovala ho agentúra Reuters.



Neočakáva sa, že by zastavenie dodávok ruského plynu malo pre Fínsko významnejšie bezprostredné dôsledky. Zemný plyn sa na celkovej energetickej spotrebe severskej krajiny v roku 2020 podieľal len šiestimi percentami, uviedla fínska verejnoprávna televízia YLE.



Rusko už minulý víkend Fínsku zastavilo dodávky elektriny pre problémy s platbami, keďže sankcie, ktoré uvalili západné štáty na Moskvu za inváziu na Ukrajinu, viedli k vylúčeniu významných ruských bánk z medzibankového platobného systému SWIFT.



Moskva predtým zastavila dodávky zemného plynu aj Poľsku a Bulharsku. Išlo o reakciu na to, že odmietli platiť ruskému Gazpromu v rubľoch.