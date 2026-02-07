< sekcia Zahraničie
Rusko prestalo na území Abcházska vydávať svoje vnútorné pasy
Vnútorný pas je v Rusku hlavný doklad totožnosti s registráciou trvalého pobytu, z formálneho hľadiska obmedzuje sťahovanie sa v rámci krajiny.
Autor TASR
Moskva 7. februára (TASR) - Ruská diplomatická misia v gruzínskom separatistickom území Abcházsko v piatok oznámila, že z „úcty“ k miestnym úradom prestane vydávať ruské vnútorné pasy. Moskva túto iniciatívu spustila len pred mesiacom. TASR o tom píše podľa webu The Moscow Times.
„Vydávanie týchto dokladov občanom Abcházskej republiky sa presunie na ruské územie,“ uviedlo ruské veľvyslanectvo v Suchumi. Ruský veľvyslanec Michail Šurgalin vyhlásil, že „väčšina“ osôb s dvojitým rusko-abcházskym občianstvom v súčasnosti nemá vnútorné ruské pasy, ktoré by im umožňovali prístup k ruským sociálnym službám.
Vnútorný pas je v Rusku hlavný doklad totožnosti s registráciou trvalého pobytu, z formálneho hľadiska obmedzuje sťahovanie sa v rámci krajiny.
Abcházsky parlament začiatkom tohto týždňa oznámil, že predstavitelia bezpečnosti a zahraničnej politiky čiernomorského regiónu za zatvorenými dverami diskutovali o právnych otázkach prítomnosti ruských úradov pre vydávanie vnútorných pasov a vodičských preukazov. „Na zasadnutí neboli prijaté žiadne rozhodnutia,“ uviedol parlament.
Ruský prezident Putin minulý rok podpísal dekrét, ktorý umožňuje občanom Abcházska a Južného Osetska (ďalšieho odtrhnutého gruzínskeho územia) získať ruské vnútorné pasy v rámci týchto regiónov. Zjednodušil tiež proces naturalizácie pre obyvateľov oboch území.
Abcházsko na pobreží Čierneho mora de facto ovláda Rusko od vojny v roku 2008, hoci podľa medzinárodného práva stále ide o súčasť Gruzínska. V súčasnosti má ruské občianstvo približne 190.000 z 224.000 obyvateľov Abcházska.
Nezávislosť Abcházska uznáva iba päť členských štátov OSN – Nikaragua, Rusko, Sýria, Tuvalu a Venezuela. Ruské občianstvo a s ním aj ruský medzinárodný pas je často jediný spôsob, ako môžu tunajší obyvatelia cestovať do zahraničia.
„Vydávanie týchto dokladov občanom Abcházskej republiky sa presunie na ruské územie,“ uviedlo ruské veľvyslanectvo v Suchumi. Ruský veľvyslanec Michail Šurgalin vyhlásil, že „väčšina“ osôb s dvojitým rusko-abcházskym občianstvom v súčasnosti nemá vnútorné ruské pasy, ktoré by im umožňovali prístup k ruským sociálnym službám.
Vnútorný pas je v Rusku hlavný doklad totožnosti s registráciou trvalého pobytu, z formálneho hľadiska obmedzuje sťahovanie sa v rámci krajiny.
Abcházsky parlament začiatkom tohto týždňa oznámil, že predstavitelia bezpečnosti a zahraničnej politiky čiernomorského regiónu za zatvorenými dverami diskutovali o právnych otázkach prítomnosti ruských úradov pre vydávanie vnútorných pasov a vodičských preukazov. „Na zasadnutí neboli prijaté žiadne rozhodnutia,“ uviedol parlament.
Ruský prezident Putin minulý rok podpísal dekrét, ktorý umožňuje občanom Abcházska a Južného Osetska (ďalšieho odtrhnutého gruzínskeho územia) získať ruské vnútorné pasy v rámci týchto regiónov. Zjednodušil tiež proces naturalizácie pre obyvateľov oboch území.
Abcházsko na pobreží Čierneho mora de facto ovláda Rusko od vojny v roku 2008, hoci podľa medzinárodného práva stále ide o súčasť Gruzínska. V súčasnosti má ruské občianstvo približne 190.000 z 224.000 obyvateľov Abcházska.
Nezávislosť Abcházska uznáva iba päť členských štátov OSN – Nikaragua, Rusko, Sýria, Tuvalu a Venezuela. Ruské občianstvo a s ním aj ruský medzinárodný pas je často jediný spôsob, ako môžu tunajší obyvatelia cestovať do zahraničia.