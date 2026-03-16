< sekcia Zahraničie
Rusko prestane verbovať Keňanov na boj na Ukrajine, tvrdí minister
Podľa februárových odhadov Kyjeva bojuje za Rusko na Ukrajine viac ako 1780 občanov 36 afrických krajín.
Autor TASR
Moskva 16. marca (TASR) - Rusko súhlasilo s tým, že prestane verbovať kenských občanov na boj s jeho armádou na Ukrajine. Oznámil to minister zahraničných vecí Kene v pondelok po rozhovoroch s ruským rezortným partnerom v Moskve, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Podľa februárových odhadov Kyjeva bojuje za Rusko na Ukrajine viac ako 1780 občanov 36 afrických krajín. Viacero médiá vrátane AFP v poslednom čase informovalo o násilnom nábore Keňanov Moskvou, ktorá ich podľa správ posiela na frontovú líniu len s obmedzeným výcvikom.
Spravodajské služby východoafrickej krajiny odhadujú, že do bojov bolo poslaných vyše 1000 Keňanov.
„Dohodli sme sa, že Keňania by nemali vstupovať do armády,“ povedal šéf kenskej diplomacie Musalia Mudavadi novinárom na stretnutí s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.
Lavrov sa vo vyjadrení pre médiá o dohode nezmienil, povedal však, že ruské ministerstvo obrany preveruje prípady, ktoré spôsobili „znepokojenie medzi našimi kenskými priateľmi“. „Rusko nikoho nenúti, aby narukoval. Rovnako ako v prípade účasti na špeciálnej vojenskej operácii vstupujú do tejto operácie dobrovoľníci v plnom súlade s ruským právom,“ uviedol ruský minister.
