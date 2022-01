Rusko presunulo do Bieloruska techniku na spoločné vojenské cvičenie

Moskva/Minsk 29. januára (TASR) – Rusko presunulo do Bieloruska prvú armádnu techniku na vojenské cvičenie, ktoré obe susedné krajiny plánujú na polovicu februára. Do Bieloruska dorazili protilietadlové systémy krátkeho dosahu typu Pancir-S, oznámilo v sobotu ruské ministerstvo obrany.



Predtým už do krajiny presunuli viaceré stíhacie lietadlá Suchoj Su-35. Na ceste do bývalej sovietskej republiky sa medzitým zrejme nachádzajú aj ruské systémy protivzdušnej obrany S-400, napísala agentúra DPA.



Moskva a Minsk plánujú od 10. do 20. februára spoločné vojenské cvičenie v Bielorusku, ktoré vyvolalo znepokojenie na Západe vzhľadom na súčasnú krízu okolo Ukrajiny. Manévre by mali prebiehať okrem iného v južnom Bielorusku, ktoré hraničí s Ukrajinou.



Ministerstvo zahraničných vecí USA vyjadrilo obavy, že Moskvy by mohla pod zámienkou vojenských cvičení umiestniť vojakov v Bielorusku a odtiaľ napadnúť Ukrajinu.



Rusko rozmiestnilo neďaleko ukrajinskej hranice okolo 100.000 vojakov, čo vyvolalo obavy z invázie do susednej krajiny. Moskva takéto zámery popiera, žiada však od USA a NATO bezpečnostné záruky vrátane toho, že sa Ukrajina nestane členom Severoatlantickej aliancie.