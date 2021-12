Rusko preveruje tvorbu raperov na základe podnetu, ktorý mal byť vtip

Moskva 6. decembra (TASR) - Ruský Vyšetrovací výbor (Sledkom) preveruje podnet údajnej "skupiny vlastencov", ktorí v textoch ruských raperov s umeleckým menom Noize MC a Oxxxymiron našli pokusy o rehabilitáciu nacizmu, extrémizmus a negatívny postoj k orgánom činným v trestnom konaní.



Informoval o tom v pondelok spravodajský web Meduza.io, ktorý preveroval aj tvrdenie Sledkomu, že reaguje na podnet skupiny vlastencov zverejnený nemenovaným médiom.



Podľa Meduzy.io ide zrejme o portál LiveJournal a blog jeho používateľa Dmitrija Jakuševa, ktorý v ňom píše, že sa k nemu dostal list adresovaný šéfovi Sledkomu Alexandrovi Bastrykinovi a obsahujúci žiadosť, aby "zastavil trestnú činnosť" raperov Noize MC a Oxxxymiron.



Po tom, ako Sledkom oznámil, že začal podnet preverovať, však Jakušev zverejnil vyhlásenie, že jeho výzva na preverovanie raperov mala byť žartom.



"Stop! Neexistovala žiadna výzva skupiny vlastencov. To bol vtip. Fiktívny apel, schválne napísaný idiotskou formou, je satirou na našu dobu," povedal Jakušev.



Jakušev poznamenal, že pôvodnú výzvu nikam neposlal a videl ju len "veľmi obmedzený okruh čitateľov". Mediazona zistila, že Jakušev ju zverejnil na Facebooku v komunitách nacionalistickej organizácie SERB a Anarchistického ľudového hnutia.



Meduza.io na svojom webe pripomína, že z Ruska nedávno odišiel aj najpopulárnejší a najviac oceňovaný ruský raper Morgerštern, ktorý po krátkom pobyte v Minsku odcestoval do Dubaja.



Agentúra Interfax pripomenula, že Morgenštern bol nedávno v médiách kritizovaný za svoje výroky o nezmyselnosti osláv Dňa víťazstva, potom dostal pokutu za propagáciu nelegálnych látok, ktorá sa našla v texte jednej z jeho piesní, a nedávno šéf Sledkomu Bastrykin ešte aj tvrdil, že Morgenštern "predáva drogy" cez internet.



Raperove vystúpenia v Moskve boli následne zrušené a on sám je momentálne v Dubaji. Jeho agenti nespájajú jeho odchod s výhradami voči nemu v Rusku a nepotvrdzujú ani fámy o emigrácii. Priznali však, že spevák je vo svojej vlasti vystavený veľkému tlaku.