Prezident Putin odovzdal svoj hlas vo voľbách elektronicky

Moskva 17. septembra (TASR) – Ruský prezident Vladimir Putin odovzdal svoj hlas vo voľbách prostredníctvom internetu. Agentúre TASS to v piatok potvrdil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



„Putin odovzdal svoj hlas online," povedal bez ďalších podrobností Peskov.



Podľa TASS ide o vôbec prvý prípad, kedy ruský prezident nešiel osobne hlasovať do volebnej miestnosti. V utorok šéf Kremľa oznámil, že nastupuje do izolácie po tom, ako boli v jeho okolí potvrdené prípady nákazy koronavírusom.



Ruskí občania majú tento rok možnosť hlasovať cez internet. Predtým sa však museli zaregistrovať cez oficiálny Portál verejných služieb Ruskej federácie. Registrácia bola ukončená v pondelok 13. septembra. Predsedníčka ruskej Ústrednej volebnej komisie Ella Pamfilovová v piatok vyhlásila, že portál federálnej platformy využívanej v prebiehajúcich voľbách v Rusku na dištančné elektronické hlasovanie (DEG) je terčom masívnych hekerských útokov - najmä zo strany USA, Nemecka, Ruska, Číny a Ukrajiny. Informáciu priniesla agentúra Interfax.