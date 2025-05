Rusko: Pri dronovom útoku Ukrajiny v Horlivke sa zranilo 8 hasičov

Moskva 3. mája (TASR) - Osem ruských hasičov údajne utrpelo zranenia pri ukrajinskom dronovom útoku v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Oznámilo to v piatok ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie, informuje TASR podľa agentúr DPA a TASS.



K incidentu údajne došlo v meste Horlivka. Hasiči tam boli podľa ruského rezortu privolaní k požiaru v nebytovej budove. Kým ho hasili, zaútočili na nich bojové drony. Muži utrpeli zranenia, no stihli sa skryť v hasičskom aute, ktorým z miesta odišli o zhruba hodinu na to. Auto bolo údajne poškodené.



DPA podotýka, že správu nemohla nezávisle overiť, pričom Kyjev sa k nej dosiaľ nevyjadril.



Donecká oblasť je spolu so Záporožskou, Chersonskou a Luhanskou jedným zo štyroch ukrajinských regiónov, ktoré Rusko v septembri 2022 nezákonne anektovalo napriek tomu, že ich stále nemá úplne pod kontrolou.