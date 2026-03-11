< sekcia Zahraničie
Rusko: Pri jednom z útokov na Irán bol poškodený náš konzulát
Útok na diplomatické zastúpenie Ruska Zacharovová označila za „zjavné porušenie“ medzinárodných dohovorov.
Autor TASR
Moskva/Teherán 11. marca (TASR) - Pri jednom z útokov na Irán bol v nedeľu poškodený ruský konzulát v meste Isfahán, oznámila v utorok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Útok na diplomatické zastúpenie Ruska Zacharovová označila za „zjavné porušenie“ medzinárodných dohovorov. Všetky strany konfliktu by podľa nej mali dodržiavať „nedotknuteľnosť diplomatických objektov“.
„Dňa 8. marca bol v iránskom meste Isfahán v dôsledku útoku na správu guvernéra rovnomennej provincie poškodený ruský konzulát. Boli rozbité okná v kancelárskej budove a obytných bytoch a niekoľko zamestnancov bolo odhodených tlakovou vlnou. Našťastie nedošlo k žiadnym obetiam ani vážnym zraneniam,“ uviedla Zacharovová podľa vyhlásenia na webovej stránke ruského rezortu diplomacie.
Šéf Kremľa Vladimir Putin ohľadom konfliktu na Blízkom východe v utorok hovoril s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom. Vyzval ho na zmiernenie napätia v regióne a vyriešenie konfliktu prostredníctvom politických prostriedkov.
Útok na diplomatické zastúpenie Ruska Zacharovová označila za „zjavné porušenie“ medzinárodných dohovorov. Všetky strany konfliktu by podľa nej mali dodržiavať „nedotknuteľnosť diplomatických objektov“.
„Dňa 8. marca bol v iránskom meste Isfahán v dôsledku útoku na správu guvernéra rovnomennej provincie poškodený ruský konzulát. Boli rozbité okná v kancelárskej budove a obytných bytoch a niekoľko zamestnancov bolo odhodených tlakovou vlnou. Našťastie nedošlo k žiadnym obetiam ani vážnym zraneniam,“ uviedla Zacharovová podľa vyhlásenia na webovej stránke ruského rezortu diplomacie.
Šéf Kremľa Vladimir Putin ohľadom konfliktu na Blízkom východe v utorok hovoril s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom. Vyzval ho na zmiernenie napätia v regióne a vyriešenie konfliktu prostredníctvom politických prostriedkov.