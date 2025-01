Rusko: Pri nehode tankerov uniklo menej ropy, než sa predpokladalo

Moskva 3. januára (TASR) - Decembrové nehody ruských tankerov v Kerčskom prielive spôsobili únik 2400 ton ropy a nie 3000 ton, ako sa doteraz uvádzalo. Vo štvrtok to uviedlo ministerstvo dopravy v Moskve, informuje TASR podľa agentúr DPA a AFP.



Dva ruské tankery Volgonefť-212 a Volgonefť-239 podľa ruských predstaviteľov prevážali 9200 ton vykurovacieho oleja a približne 40 percent uniklo do mora. Ruský prezident Vladimir Putin označil incident za "ekologickú katastrofu".



Ropa zamorila pláže v juhoruskom Krasnodarskom kraji a priľahlom ukrajinskom polostrov Krym, ktorý v roku 2014 nezákonne anektovalo Rusko. Doteraz bolo odvezených takmer 73.000 ton kontaminovaného piesku, informovalo vo štvrtok ruské ministerstvo. Celkovo mohlo byť kontaminovaných približne 200.000 ton vrátane obľúbeného letoviska Anapa.



Médiá informovali o úmrtiach delfínov, ropná škvrna ohrozuje viac ako 50 druhov zvierat a rastlín. Veterinári a dobrovoľníci doteraz zachránili viac ako 2100 vtákov, ktorým ropa znečistila perie. Podľa odborníkov na životné prostredie v oblasti je nedostatok zariadení na umiestnenie zachránených vtákov.



Ukrajina označila únik ropy za "najväčší v čiernomorskom regióne v 21. storočí" a obvinila Moskvu z používania lodí nevhodných do drsných zimných podmienok. Tankery Volgonefť sa vyrábali v 20. storočí primárne pre kanály a splavné rieky európskeho Ruska, na krátke vzdialenosti na mori len za priaznivých podmienok.



Lode sa potopili 15. decembra počas búrky v Kerčskom prielive, ktorý spája Azovské a Čierne more. Zahynul pri tom jeden člen posádky na jednom z tankerov, ostatných 26 osôb bezpečne previezli na pevninu.



Pre západné sankcie Rusko využíva takzvanú "tieňovú flotilu" prevažne starých tankerov na export svojich palív. "Väčšina ... je beznádejne zastaraná, má fiktívne poistky, skrýva svojich skutočných vlastníkov a často sú preťažované. Ďalšie rozsiahle nehody sú štatisticky nevyhnutné," povedal v decembri poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak.