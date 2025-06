Rusko: Pri ukrajinskom dronovom útoku utrpel zranenia čínsky reportér

Moskva 27. júna (TASR) - Pri ukrajinskom dronovom útoku na ruskú pohraničnú Kurskú oblasť utrpel zranenia čínsky reportér z televízie Phoenix Television, uviedli vo štvrtok neskoro večer ruské úrady a zároveň žiadali OSN o reakciu na incident. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



„Ukrajinské drony zasiahli dedinu Korenevo v Korenevskom okrese,“ uviedol gubernátor Kurskej oblasti Alexandr Chinštejn na platforme Telegram. „Šesťdesiattriročný reportér Lu Jü-kuang, ktorý sa sám vybral do pohraničnej oblasti, utrpel zranenia,“ ozrejmil. Chinštejn v ďalšom príspevku upresnil, že novinár utrpel rezné poranenia hlavy a po ošetrení odmietol hospitalizáciu.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva a ďalšie medzinárodné organizácie, aby „urýchlene reagovali a riadne posúdili“ incident. „Zacielený útok... naznačuje zámer kyjevského režimu umlčať a de facto zničiť zástupcov akýchkoľvek médií, ktoré sa snažia sprostredkovať objektívne informácie,“ vyhlásila hovorkyňa ministerstva Marija Zacharovová na Telegrame.



Agentúra Reuters nedokázala nezávisle overiť tieto správy a Ukrajina na tvrdenia bezprostredne nereagovala. Phoenix TV o incidente informovala, no nevydala k nemu žiadne vyhlásenie.



Podľa ruských médií Lu prinášal správy o vojne od jej začiatku v roku 2022. Reportér ruským tlačovým agentúram povedal, že sa cíti dobre. „Západných novinárov v Kursku vôbec nevidno,“ tvrdil Lu vo videu zverejnenom agentúrou TASS na sociálnych sieťach. „My, čínski novinári, chceme pokrývať dianie v Kurskej oblasti,“ dodal podľa Reuters.