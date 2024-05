Rusko: Pri ukrajinskom ostreľovaní mesta Doneck zahynuli štyri ženy

Moskva 16. mája (TASR) - Štyri ženy údajne zahynuli vo štvrtok pri ukrajinskom ostreľovaní mesta Doneck na východe Ukrajiny, ktoré okupuje Rusko. Oznámili to tamojší Moskvou dosadení predstavitelia, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Štyri ženy narodené v rokoch 1986, 1980, 1961 a 1952 boli zabité na Petrovskej ulici neďaleko zastávky MHD," informovala ruská správa v príspevku na platforme Telegram. Dodala, že pri ostreľovaní Donecka utrpeli zranenia aj ďalšie dve osoby, a to dievča narodené v roku 2018 a muž narodený v roku 1987. Pri inom ostreľovaní neďalekej obce sa podľa ruských úradov zase zranil starší muž, sedemdesiatnik.



Moskvou dosadený gubernátor Doneckej oblasti Denis Pušilin označil v príspevku na sociálnych sieťach ostreľovanie za "barbarské" a obvinil z neho ukrajinskú armádu. Kyjev sa k obvineniu bezprostredne nevyjadril, dlhodobo však popiera, že by sa útokmi zameriaval na civilistov, či už v Donecku, alebo aj iných Ruskom okupovaných územiach na východe a juhu Ukrajiny.