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Rusko: Pri útokoch zahynul muž, v Sevastopole hlásia výpadky elektriny

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Rusko obsadilo a anektovalo Krym v roku 2014.

Autor TASR
Moskva 24. júna (TASR) - Pri ukrajinských útokoch zahynul muž v pohraničnej Belgorodskej oblasti, uviedli tamojší predstavitelia. Rusko v noci na stredu zneškodnilo viac ako 300 dronov z Ukrajiny, oznámilo ministerstvo obrany v Moskve. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Jedna osoba zahynula pri výbuchu dronu vo Vejdelevskom okrese, uviedlo operačné veliteľstvo Belgorodskej oblasti v príspevku na platforme Telegram. Pri útoku utrpela zranenia aj žena, ktorú záchranári previezli do nemocnice.

„Systémy protivzdušnej obrany zachytili a zneškodnili počas minulej noci (na území Ruska) 232 ukrajinských bezpilotných lietadiel,“ uviedlo ministerstvo obrany na sociálnych sieťach. K útoku došlo po tom, čo ruský dron zabil ženu v meste Balaklija v ukrajinskej Charkovskej oblasti.

V prístavnom meste Sevastopol na Kryme, ktorý okupuje Moskva, došlo po útoku Kyjeva k výpadkom elektriny, uviedol gubernátor Michail Razvožajev. Šéf miestnej správy zároveň vyzval obyvateľov, aby pomáhali susedom a šetrili batérie v mobilných telefónoch na núdzovú komunikáciu a aby sa vyhli preťaženiu elektrickej siete.

Rusko obsadilo a anektovalo Krym v roku 2014. Ukrajina však naďalej uplatňuje suverenitu nad polostrovom v Čiernom mori a ruská anexia nezískala medzinárodné uznanie.
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