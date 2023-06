Rusko: Pri útoku v Kramatorsku sme zabili dvoch ukrajinských generálov

Moskva 29. júna (TASR) - Rusko vo štvrtok vyhlásilo, že jeho jednotky pri tohtotýždňovom útoku na východoukrajinské mesto Kramatorsk zabili dvoch ukrajinských generálov a "do 50 vojakov". TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Ruská raketa pri utorkovom útoku zasiahla pizzeriu v centre Kramatorska. Zahynulo pritom 12 ľudí vrátane troch detí a zranenia utrpelo ďalších zhruba 60 osôb, medzi nimi aj osemmesačné batoľa. Medzi mŕtvymi sú aj 14-ročné sestry-dvojičky, ktorých fotografia bola zverejnená v mnohých médiách.



"Výsledkom útoku z 27. júna na Kramatorsk bola eliminácia dvoch generálov a do 50 vojakov ukrajinskej armády," uviedlo vo vyhlásení ruské ministerstvo obrany. Ako dodalo, zabitých bolo aj "do 20 zahraničných žoldnierov a poradcov".



Ministerstvo obrany v Moskve tvrdí, že ruské jednotky v Kramatorsku vysoko presným úderom zasiahli "bod dočasného rozmiestnenia 56. samostatnej motorizovanej pešej brigády ukrajinských ozbrojených síl".