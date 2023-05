Rusko: Pri útoku v pohraničnej Belgorodskej oblasti bol zabitý človek

Moskva 23. mája (TASR) - Rusko v utorok tvrdilo, že ukrajinské sily zabili jedného obyvateľa ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti, keď do nej prenikla z Ukrajiny ozbrojená skupina. Informovali o tom tlačové agentúry AFP a Reuters. ktoré však dodali, že tieto tvrdenia nemohli nezávisle overiť.



"Na našu veľkú ľútosť máme obete. V rukách ukrajinských síl zomrel mierumilovný civilista - obyvateľ osady Kozinka. Vyjadrujeme najúprimnejšiu účasť všetkým príbuzným a blízkym," napísal na platforme Telegram gubernátor Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov.



Gubernátor oznámil, že v oblasti sú už zrušené "protiteroristické" opatrenia zavedené po cezhraničnom útoku. Ich zrušenie nasledovalo len niekoľko hodín po oznámení Moskvy, že zatlačila bojovníkov naspäť za hranicu, píše portál britského denníka The Guardian.



Ruské ministerstvo obrany v správe o útoku uviedlo, že ruské sily obkľúčili bojovníkov a porazili ich "náletmi, delostreleckou paľbou a aktívnym zásahom pohraničných jednotiek". Zabili pritom vyše 70 militantov a zničili aj štyri obrnené vozidlá a päť dodávok.



Zvyšok nacionalistov bol podľa ministerstva zatlačený naspäť na ukrajinské územie, kde boli pod paľbou dovtedy, kým neboli úplne zlikvidovaní.



Jedna z dvoch protikremeľských skupín - Ruský dobrovoľnícky zbor - na sociálnych sieťach napísala: "Jedného dňa sa vrátime a zostaneme."



Ďalšia protikremeľská jednotka Légia Sloboda Ruska v ukrajinskej televízii už skôr oznámila, že chce spoločne s Ruským dobrovoľníckym zborom vytvoriť "demilitarizovanú zónu pozdĺž hranice". Chcela by zabrániť, aby ruská armáda z pohraničných oblastí ostreľovala Ukrajinu.



Obe skupiny vo vojne rozpútanej Moskvou bojujú na strane Ukrajiny, ktorá však tvrdí, že s nimi nemá nič spoločné. Moskva pripisuje vinu za útok Kyjevu.