Rusko pri útoku zasiahlo vojenské zariadenie na západe Ukrajiny

Kyjev 29. mája (TASR) - Ruské útoky v noci na pondelok zasiahli vojenské zariadenia v Chmeľnickej oblasti na západe Ukrajiny. Informovala o tom miestna samospráva. Je to zriedkavé priznanie Ukrajiny, že Rusko zasiahlo vojenský cieľ, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Ruskí vojaci zasiahli niekoľko lokalít vrátane jednej vojenskej v Chmeľnickej oblasti," uviedla samospráva na sociálnej sieti Telegram. Zásah dostali sklady paliva, maziva, munície a päť lietadiel. Tie teraz nefungujú a je nutné opraviť aj ranvej. Záchranári stále bojujú s požiarom, ktorý tam vypukol.



Chmeľnická oblasť na západe Ukrajiny leží v značnej vzdialenosti od frontovej línie.



Rusko vyslalo v noci na pondelok na Ukrajinu 40 riadených striel a asi 35 dronov, ukrajinská protivzdušná obrana dokázala zostreliť 37 striel a 29 dronov Šáhid iránskej výroby. Trosky z nich dopadli na niekoľko štvrtí v Kyjeve a v Kyjevskej oblasti. Nikto nezahynul ani neutrpel zranenia.



V Odese trosky zo zostreleného samovražedného dronu zasiahli prístav. Vypukol požiar, ktorý rýchlo uhasili. Prístav je kľúčový pre vývoz ukrajinských obilnín do sveta a nie je jasné, či ho škody ohrozia. Ukrajina môže exportovať obilniny a ďalšie potravinové produkty len cez prístavy v Odeskej oblasti, ako to stanovuje dohoda medzi Ruskom a Ukrajinou sprostredkovaná Tureckom a OSN.



Zostrelená bola aj ruská raketa nad západnou Ľvovskou oblasťou. Padajúce trosky spôsobili požiar hospodárskej budovy a traktora, ktoré zhoreli. Nikto nezahynul ani nebol zranený.