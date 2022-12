Rusko: Pri výbuchu plynovodu v Čuvašsku zahynuli traja ľudia

Moskva 20. decembra (TASR) - Traja ľudia zahynuli v utorok pri výbuchu plynovodu Bratstvo v západnej časti Rusku, v Čuvašskej republike. Oznámil to šéf miestnej regionálnej správy Oleg Nikolajev, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a televízie Sky News.



"Podľa predbežných údajov (na mieste) pracovali štyria ľudia. Nanešťastie traja z nich zahynuli, keď sa nečakane vznietil plyn... Prežila jedna osoba, šofér, ktorý je v šoku," uviedol Nikolajev pre ruskú štátnu televíziu.



Katarská televízia al-Džazíra v prvej správe o výbuchu uviedla s odvolaním sa na úrady Čuvašskej republiky, že pri incidente nebol nikto zranený.



Čuvašské ministerstvo pre mimoriadne situácie oznámilo, že plynovod vybuchol počas plánovanej údržby pri obci Kalinino, ktorá leží v európskej časti Rusku asi 650 kilometrov od Moskvy.



Plynovod Bratstvo vedie z Nového Urengoja na Sibíri do ukrajinského Užhorodu. Je to jeden z najdôležitejších ruských exportných plynovodov, čiastočne ho vlastní a prevádzkuje aj Ukrajina. Časť plynovodu v dôsledku výbuchu v utorok popoludní uzatvorili.