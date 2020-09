Priama linka s Vladimirom Putinom tento rok nebude

Moskva 9. septembra (TASR) - Televízny program s názvom "Priama linka s Vladimirom Putinom" sa tento rok nebude konať v jeho tradičnom formáte. Prvky tohto programu, v ktorom ruský prezident odpovedá na otázky verejnosti, však budú zahrnuté do decembrovej veľkej tlačovej konferencie ruského lídra. Informovala o tom v stredu agentúra TASS s odvolaním s na hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova.



Hovorca vysvetlil, že vzhľadom na tohtoročné udalosti "prezident udržiava priamu linku už niekoľko mesiacov".



"To je, prirodzene, dôvod, prečo by usporiadanie Priamej linky v tomto roku v jej tradičnom formáte bolo až príliš," uviedol Peskov.



"Preto sa, nepochybne, pokúsime na Putinovu decembrovú výročnú tlačovú konferenciu pridať niektoré prvky z Priamej linky, ktoré umožnia prezidentovi dostať spätnú väzbu od obyvateľov rôznych regiónov," dodal hovorca Kremľa.



Priama linka s Vladimirom Putinom sa v roku 2019 konala už po 17. raz. Prvé vysielanie sa uskutočnilo v decembri 2001, trvalo dve hodiny a 20 minút. V ďalších rokoch sa jeho trvanie zvýšilo v priemere na tri – štyri hodiny.