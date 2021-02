Príbuzní veterána, ktorý sa súdi s Navaľným, sa vyhrážajú žalobami

Moskva 5. februára (TASR) - Súdny proces s ruským opozičným lídrom Alexejom Navaľným vo veci údajného ohovárania veterána druhej svetovej vojny, ktorý sa koná v piatok v Moskve, opäť sleduje niekoľko diplomatov. Ruské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii naňho vyhlásilo, že víta "želanie britských, francúzskych a ďalších veľvyslanectiev podporiť veterána z druhej svetovej vojny".



Prítomnosť západných diplomatov na utorkovom súdnom procese s Navaľným, ktorý rozhodol o zmene jeho trestu v kauze Yves Rocher na nepodmienečný v trvaní dva roky a osem mesiacov, označila Moskva za zasahovanie do vnútorných záležitostí Ruska a nátlak na sudkyňu.



Vojnový veterán, ktorý v procese vystupuje ako poškodený, v piatok vo svojej výpovedi pred súdom - avšak zo svojho bytu v režime videokonferencie - zopakoval, že od Navaľného žiada ospravedlnenie za výroky hanobiace jeho česť.



Po svojej výpovedi 95-ročný veterán Ignat Arťomenko požiadal súd o prestávku pre náhle zhoršenie zdravotného stavu. Ako informoval spravodajský portál Meduza.io, privolali k nemu aj rýchlu zdravotnú pomoc.



Obvinenie vznesené voči Navaľnému súvisí s propagandistickým spotom televízie RT, ktorý sa vysielal počas vlaňajšieho leta v rámci kampane pred sporným "referendom" o zmenách v ruskej ústave.



Okrem niekoľkých známych ruských osobností v ňom účinkoval aj veterán druhej svetovej vojny Arťomenko z Moskvy. Úlohou účinkujúcich bolo pred kamerou prečítať po vete z preambuly ruskej ústavy.



Navaľnyj v reakcii na videospot označil všetkých účinkujúcich za "skorumpovaných lokajov", "hanbu krajiny" a "zradcov" - samotného veterána však konkrétne nespomenul.



Po podnete sa kauzou začal zaoberať Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom), ktorý veterána označil za poškodenú stranu. Podľa spravodajského portálu Mediazona veterán Ignat Arťomenko pred vyšetrovateľmi vypovedal, že Navaľného vyhlásenie "nezodpovedá skutočnosti, hanobí jeho česť a dôstojnosť, pričom viedlo k zhoršeniu jeho zdravotného stavu". Aj v piatok súdu hovoril o úspechoch počas kariéry v armáde počas vojny i po nej.



Navaľnyj vo svojom vystúpení pred súdom svoju vinu nepriznal, neoľutoval svoje výroky a vyhlásil, že veterána niekto núti k účasti na tomto súdnom procese. Pripomenul, že veterán ešte v septembri minulého roka žiadal, aby nebol účastníkom konania.



Navaľného právnička Oľga Michajlovová upozornila na skutočnosť, že 95-ročný veterán pri svojej výpovedi používal poznámky, preto požiadala, aby boli pripojené k spisu.



Navaľnyj si to tiež všimol a vyhlásil, že veterán "dostal pred našimi očami kus papiera, prečítal tieto tri vety vrátane: "Chcem ukončiť výsluch".



"Budete sa škvariť v pekle za to, že ste vzali svojho 95-ročného starého otca, pripli mu medaily a zneužili ho. Nerozumie ani jednej otázke," vyhlásil Navaľnyj, ktorého vystupovanie na súde označili prokremeľské TV kanály za hysterické.



Arťomenkov vnuk sa v reakcii na Navaľného výroky na súde vyhráža novými žalobami. Pre portál Podjom Igor Kolesnikov vyhlásil, že sa na internete dočítal, že príbuzní šli do procesu pre peniaze. Žiada od Navaľného dôkazy, v opačnom prípade ich bude žiadať súdnou cestou.



Pokiaľ ide o kauzu ohovárania, Kolesnikov vyhlásil, že "od Navaľného sa žiada len jediné: aby sa ospravedlnil".