Príčiny klimatickej zmeny nie sú podľa Putina známe

Moskva 19. decembra (TASR) - Nikto nepozná príčiny klimatickej zmeny, vyhlásil vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin na svojej výročnej tlačovej konferencii v Moskve. Ako napísala agentúra AFP, Putin tak spochybnil skutočnosť, že globálne otepľovanie zapríčinilo ľudstvo a naznačil, že môže byť spôsobené kozmologickými procesmi.



"Nikto nepozná pôvod globálnej klimatickej zmeny," povedal Putin novinárom na začiatku svojej v poradí už 15. výročnej tlačovej konferencie konajúcej sa v moskovskom Medzinárodnom obchodnom centre. "Vieme, že v priebehu dejín si naša planéta prešla obdobiami otepľovania a ochladzovania a môže to závisieť od procesov vo vesmíre," uviedol Putin.



Globálna klimatická zmena predstavuje pre Rusko výzvu a môže ohroziť ruské mestá ležiace na permafroste za polárnym kruhom, citovala Putina agentúra AP. Klimatické zmeny spôsobujú požiare, ničivé záplavy a ďalšie negatívne dôsledky, povedal a zdôraznil, že Rusko dodržiava parížsku klimatickú dohodu, ktorej cieľom je spomaliť globálne otepľovanie.



Otepľovanie v Rusku prebieha podľa Putina dvakrát rýchlejšie ako je celosvetový priemer, napísala agentúra DPA. Ruské ministerstvo životného prostredia pred troma mesiacmi zverejnilo podobnú správu a uviedlo, že uplynulé štyri roky boli najteplejšími od čias, keď sa začali zaznamenávať hodnoty teploty na celom svete. V správe ministerstva sa uvádza, že jedným z hlavných faktorov zodpovedných za klimatickú zmenu je nárast koncentrácie skleníkových plynov.



Na tlačovú konferenciu ruského prezidenta sa akreditoval rekordný počet 1895 novinárov. Väčšinu z nich tvoria novinári z ruských médií, prítomní sú však aj spravodajcovia zo zahraničia. Vlani prišlo na konferenciu, ktorá sa konala 20. decembra a trvala tri hodiny a 43 minút, 1702 novinárov. Putin zodpovedal otázky z 53 médií.



Doposiaľ Putin uskutočnil už 14 tlačových konferencií. Sedem z nich sa konalo v rokoch 2001-2008 (okrem roku 2005) a ďalších sedem v rokoch 2012-2018. Od mája 2008 do mája 2012, keď bol Putin premiérom, každoročné tlačové konferencie neusporiadaval. K tradícii sa však vrátil po znovuzvolení do funkcie hlavy štátu v roku 2012.