Rusko pridalo Navaľného spojenkyňu na zoznam hľadaných osôb

Moskva 21. decembra (TASR) - Rusko vydalo vo štvrtok zatykač na Mariju Pevčichovú, dlhoročnú spojenkyňu uväzneného opozičného predstaviteľa Alexeja Navaľného, ktorého jeho spolupracovníci nevideli vyše dva týždne. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Kremeľ po napadnutí Ukrajiny vo februári 2022 zosilnil potláčanie už aj tak oslabenej občianskej spoločnosti v Rusku.



"Pozrite, teraz som na ruskom zozname hľadaných osôb," napísala Pevčichová v príspevku na sociálnych sieťach a pridala usmiaty smajlík s okuliarmi. "Nie som si istá, prečo, ale koho to zaujíma," dodala spolu so snímkou obrazovky oznámenia ministerstva vnútra.



Pevčichová už z Ruska odišla a riadi Protikorupčnú nadáciu, organizáciu založenú Navaľným, ktorá odhaľuje korupciu v ruskej elite.



Navaľného uväznili v roku 2021 po tom, čo prežil pokus o vraždu otravou. Trest mu tento rok predĺžili na 19 rokov pre obvinenia z extrémizmu. Toto rozhodnutie znamená, že ho pravdepodobne premiestnia do prísnejšie stráženej väznice.



Jeho spojenci a podporovatelia majú oňho čoraz väčšie obavy a vravia, že viac než dva týždne nevedia, kde sa nachádza.



"Navaľnyj mal mať teraz súdne pojednávanie. Znova sa neukázal," napísala na sociálnych sieťach jeho hovorkyňa Kira Jarmyšová. "Nemáme o Alexejovi žiadne informácie už 16 dní," dodala. Uviedla tiež, že súd sľúbil, že pošle väzenskej službe žiadosť o informácie.



Navaľného možno presúvajú do inej väznice, čo je proces, ktorý v Rusku trvá týždne. Väzňov totiž premiestňujú po železnici medzi veľmi vzdialenými väzenskými zariadeniami.



Niekoľko medzinárodných organizácií na ochranu ľudských práv a západné vlády vyjadrili obavy z toho, kam Navaľného umiestnia.