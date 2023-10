Experti ISW: Prigožinov syn robí kroky na prevzatie Vagnerovej skupiny

Moskva 2. októbra (TASR) - Dvadsaťpäťročný Pavel Prigožin, syn zakladateľa žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina, robí kroky na prevzatie jej velenia, informovala americká expertná skupina Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Správu priniesol v pondelok portál britskej televízie Sky News.



Prigožinov syn rokuje s ruskou Národnou gardou (Rosgvardija) o znovuzapojení vagnerovcov do bojov na Ukrajine za záujmy Moskyvy, uviedol ISW. Odvolal sa na kanál na platforme Telegram spriaznený s vagnerovcami.



Týmto krokom by sa vytvoril alternatívny vodca k súčasnému veliteľovi vagnerovcov Andrejovi Troševovi, ktorý pracuje pre ruské ministerstvo obrany. Trošev sa minulý týždeň zúčastnil na porade v Kremli spolu s námestníkom ruského ministra obrany Junus-Bekom Jevkurovom a Putin ho tak verejne uznal za svojho blízkeho spolupracovníka. Agentúra Reuters uviedla, že cieľom bolo ukázať, že po neúspešnej vzbure vagnerovcov pod vedením Jevgenija Prigožina teraz žoldniersku formáciu kontroluje ruský štát.



Kroky Pavla Prigožina naznačujú, že "niektorí vagnerovskí bojovníci majú záujem sústrediť sa okolo vodcu, ktorý je alternatívou ku Kremľu a k Troševovi pracujúcemu pod ministerstvom obrany," uviedol ISW.



"Ministerstvo obrany bude poskytovať výzbroj a zásoby pre veľkú, reorganizovanú silu pod vedením Rosgvardie, pretože tá nemá vlastnú logistickú infraštruktúru, aby to mohla robiť," dodal ISW v správe. Rosgvardija je priamo podriadená prezidentskému úradu.



ISW citoval svoj zdroj vo Vagnerovej skupine, podľa ktorého Pavel Prigožin a Národná garda vedú rokovania aj o tom, že skupina si zachová svoj názov, symboly, ideológiu, veliteľov a riadenie.