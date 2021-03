Rusko prijalo opatrenia voči Twitteru kvôli šíreniu nevhodného obsahu

Moskva 10. marca (TASR) - Rusko v stredu oznámilo, že plánuje na svojom území spomaliť služby sociálnej siete Twitter pre jej používateľov z dôvodu nerešpektovania požiadaviek na odstránenie nevhodného obsahu, informovala agentúra AFP.



Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií (Roskomnadzor) podľa svojich vyjadrení toto opatrenie prijala s cieľom chrániť ruských občanov a prinútiť Twitter dodržiavať zákony platné na území Ruska.



Opatrenie podľa oznámenia vstúpi do platnosti v priebehu stredy a zahŕňa v prvom rade spomalenie služieb Twitteru pre všetkých používateľov využívajúcich mobilné zariadenia a 50 percent používateľov na počítačoch.



Twitter v období do 10. marca podľa Roskomnadzoru neodstránil 3168 príspevkov obsahujúcich materiál spojený so samovraždami, pornografiou či drogami.



Roskomnadzor môže podľa vlastných vyjadrení Twitter na území Ruska úplne zablokovať v prípade, ak táto spoločnosť nebude dodržiavať požiadavky vyplývajúce z ruskej legislatívy.