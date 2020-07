Rusko prijme odvetné opatrenia za sankcie uvalené Britániou

Moskva 7. júla (TASR) - Rusko v utorok vyjadrilo ľútosť nad krokom Británie, ktorá v pondelok uvalila sankcie na 49 organizácií a jednotlivcov z viacerých krajín pre podozrenie z porušovania ľudských práv. Ruských subjektov sa britské sankcie dotknú pre ich údajný podiel na smrti právnika Sergeja Magnitského.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok označil postup Británie za nepriateľský krok a vyhlásil, že Rusko v tomto prípade uplatní "princíp reciprocity v rozsahu, ktorý zodpovedá záujmom Ruskej federácie".



Pokiaľ ide o Rusko, britské sankcie sa týkajú 25 ruských občanov vrátane Alexandra Bastrykina, šéfa Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie (Sledkom), ktorého právomoci sa podobajú na náplň amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), a ďalších predstaviteľov ruských orgánov činných v trestnom konaní.



Ruské veľvyslanectvo v Londýne v pondelok tlmočilo svoje rozhorčenie v súvislosti so zaradením zamestnancov Sledkomu a ruskej generálnej prokuratúry na sankčný zoznam a avizovalo odvetné kroky.



Na britskom zozname sankcionovaných je aj 20 občanov a spoločností Saudskej Arábie, dvaja velitelia mjanmarských ozbrojených síl, ktorých Británia obviňuje z organizovania systematického násilia páchaného na moslimskej menšine Rohingov, ako aj severokórejské ministerstvá štátnej a ľudovej bezpečnosti zodpovedné za neľudské podmienky v severokórejských pracovných táboroch.



Na saudskoarabských občanov a firmy budú uvalené sankcie pre ich údajný podiel na vražde novinára Džamála Chášukdžího, uvádza sa vo vyhlásení britského ministerstva zahraničných vecí.



Britský sankčný zoznam týkajúci sa ruských občanov je v ruských médiách označovaný za obdobu amerického tzv. Magnitského zákona, na základe ktorého Washington zmrazil aktíva a uvalil zákaz udeľovania víz ruským činiteľom spájaným so smrťou Sergeja Magnitského



Tohto ruského právnika zatkli v roku 2008 po tom, ako začal tvrdiť, že ruskí činitelia boli zapletení do rozsiahlych daňových podvodov. Magnitskij zomrel ako 37-ročný v moskovskom väzení v roku 2009, pričom sa predtým sťažoval na zlé zaobchádzanie.



Saudskoarabský novinár Džamál Chášukdží zmizol 2. októbra 2018 po tom, ako vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule. Rijád pôvodne tvrdil, že novinár konzulát opustil. Saudskoarabská prokuratúra však neskôr oznámila, že novinár bol zavraždený.