Rusko primerane zareaguje, ak Ukrajina použije raketu dlhého doletu

Moskva 18. novembra (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok varovalo pred "primeranou reakciou" v prípade, že Ukrajina odpáli Západom dodané rakety dlhého doletu na ruské územie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Ak by Kyjev použil rakety dlhého doletu na útok na naše územie, znamenalo by to priame zapojenie Spojených štátov a ich satelitov do nepriateľských akcií proti Rusku, ako aj radikálnu zmenu podstaty a charakteru konfliktu," uviedlo ruské ministerstvo vo vyhlásení. "V takom prípade bude reakcia Ruska primeraná a citeľná," dodalo.



Viaceré americké a európske médiá v nedeľu informovali, že prezident Spojených štátov Joe Biden povolil ukrajinskej armáde použiť rakety dlhého doletu ATACMS na zasiahnutie cieľov na ruskom území. Podľa denníka New York Times sa predpokladá, že ukrajinské ozbrojené sily budú môcť tieto rakety použiť len proti ruským a severokórejským jednotkám pôsobiacim v Kurskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou. Biely dom túto správu dosiaľ oficiálne nepotvrdil. Na medializované rozhodnutie však už reagovali predstavitelia mnohých krajín.



Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov taktiež varoval, že rozhodnutie povoliť ukrajinským silám zasiahnuť ciele hlboko na území Ruska znamená novú úroveň napätia a zapojenia USA do vojny na Ukrajine.