Rusko: Prímerie by bolo oddychom pre Ukrajinu, imitácie mieru nechceme

Moskva 13. marca (TASR) - Poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov vo štvrtok kritizoval návrh na dočasné prímerie na Ukrajine a uviedol, že by išlo iba o "oddychový čas" pre ukrajinskú armádu. Akákoľvek dohoda o zastavení bojov na Ukrajine podľa Ušakova musí zabezpečiť záujmy Ruska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Pre ukrajinskú armádu by to bolo len dočasné vydýchnutie," povedal Ušakov po telefonáte s poradcom amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Mikeom Waltzom.



Rusko podľa Ušakova požaduje, aby dohoda zaistila ruské záujmy. "O to sa usilujeme - mierové riešenie, ktoré zohľadní legitímne záujmy našej krajiny," vyhlásil poradca šéfa Kremľa. Podľa neho sa k veci čoskoro vyjadrí aj ruský prezident Vladimir Putin.



Ušakov však zdôraznil, že "kroky imitujúce mierové akcie v súčasnej situácii nikto nepotrebuje".



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok ráno naznačil, že Putin by sa k navrhovanému prímeriu mohol vyjadriť počas plánovanej štvrtkovej tlačovej konferencie s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom.



Ukrajina v utorok na rokovaniach s americkými predstaviteľmi v saudskoarabskej Džidde podporila návrh Spojených štátov na 30-dňové prímerie s Ruskom. USA zároveň súhlasili so zrušením obmedzení pre vojenskú pomoc a výmenu spravodajských informácií s Ukrajinou.



Do Ruska vo štvrtok pricestoval osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff, aby s ruskou stranou diskutoval o tomto návrhu na prímerie.



Americký prezident Donald Trump podľa AFP vyjadril optimizmus, že americkí predstavitelia by mohli pomôcť dosiahnuť prímerie na Ukrajine.