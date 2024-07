Rusko: Prípad novinárky Kurmaševovej je trestnou záležitosťou

Moskva 24. júla (TASR) - Prípad americko-ruskej novinárky Alsu Kurmaševovej zo stanice Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL), ktorú v pondelok ruský súd na neverejnom procese odsúdil na šesť a pol roka väzenia za šírenie nepravdivých informácií o ruskej armáde, je podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marije Zacharovovej čisto trestnou záležitosťou, nie perzekúciou novinárky, uviedla hovorkyňa v utorok neskoro večer. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Napriek tomu, že na Západe je táto téma prezentovaná ako údajné prenasledovanie novinárky, chcela by som poznamenať, že v súvislosti s Kurmaševovou takéto tvrdenia, mierne povedané, nie sú pravdivé," citovala Zacharovovú ruská tlačová agentúra TASS.



"Jej prípad sa posudzuje výlučne ako trestný prípad," dodala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí.



O treste pre novinárku v pondelok informovali médiá na základe oficiálnych záznamov súdu. Rozsudok vyniesol súd v meste Kazaň ešte v piatok, v ten istý deň, keď súd v Jekaterinburgu odsúdil amerického novinára denníka Wall Street Journal Evana Gershkovicha na 16 rokov väzenia za špionáž.



Pred zadržaním žila Kurmaševová s manželom a deťmi v Prahe. Do Ruska odcestovala vlani v máji z rodinných dôvodov. V júni ju pred spiatočným letom zadržali na letisku v Kazani a zabavili jej americký aj ruský pas. Ruské úrady 47-ročnej novinárke najskôr udelil pokutu za to, že nenahlásila svoje dvojaké občianstvo. V októbri ju zadržali a obvinili zo šírenia nepravdivých informácií o ruskej armáde na základe zákona, ktorý Rusko prijalo krátko po začiatku invázie na Ukrajinu.