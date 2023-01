Rusko pripisuje vinu za útok v Makijivke vojakom používajúcim mobily

Moskva 3. januára (TASR) - Ruskí predstavitelia pripísali vinu za smrtiaci ukrajinský útok v meste Makijivka na východe Ukrajiny vojakom používajúcim mobily. V utorok o tom informoval portál britskej televízie Sky News.



Poprední ruskí vojenskí blogeri reagovali nahnevane na ukrajinský raketový útok v Makijivke. Ukrajina oznámila, že zabila 400 ruských vojakov, Moskva priznala 63 mŕtvych. Novoročný raketový útok zasiahol školu slúžiacu ako kasárne pre čerstvo zmobilizovaných ruských vojakov.



Rusko sa teraz "zrejme pokúša zhodiť vinu za svoju zlú bezpečnosť operácií... na predstaviteľov takzvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) a na mobilizovaných vojakov", uviedol Inštitút pre štúdium vojny (ISW) so sídlom v USA.



Podľa predstaviteľov DĽR zmobilizovaní vojaci v budove porušili bezpečnostné opatrenia a používali mobily, vďaka čomu mohli ukrajinské sily lokalizovať ich základňu.



Námestník ministra vnútra v samozvanej Luhanskej ľudovej republike (LĽR) Vitalij Kiseľov vyhlásil, že šéf DĽR Denis Pušilin by mal odstúpiť. Kritike za Makijivku stále čelí najmä vedenie Ruska.



ISW uviedol, že pre "vážne vojenské chyby" prezident Putin nedokáže upokojiť ruskú vojnovo naladenú komunitu. Ruské zdroje tvrdia, že Putin nariadil vyšetrenie tohto incidentu do 6. januára.



"Putinova neschopnosť reagovať správne na kritiku a naprávať chyby v operáciách ruskej armády môže podkopať jeho dôveryhodnosť ako šikovného vojnového vodcu," napísal ISW.