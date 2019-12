Rusko pripravuje autonómny internet

Moskva 20. decembra (TASR) - Moskva začne v pondelok testovať vlastný domáci autonómny internet, ktorý má Rusku zabezpečiť nezávislosť v prípade odpojenia krajiny od celosvetovej siete. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters.



Testovanie sa uskutoční na etapy 23. decembra a nebude mať vplyv na používateľov internetu, uviedlo vo štvrtok ministerstvo komunikácie.



Rusko v novembri prijalo zákon známy ako zákon o "autonómnom internete", ktorého cieľom je sprísniť kontrolu štátu nad sieťou. Podľa aktivistov v oblasti slobody prejavu sa ním posilní vládny dohľad nad kybernetickým priestorom krajiny.



Moskva tento zákon vypracovala ako reakciu na podľa nej "agresívnu povahu" národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti Spojených štátov.



Na testovaní sa podľa uvedenej právnej normy musia zúčastňovať všetci telekomunikační operátori, kuriéri a poskytovatelia e-mailových služieb, ako aj štátne inštitúcie a bezpečnostné služby.



Cieľom predmetnej legislatívy je nasmerovať ruský webový prenos a údaje cez miesta, ktoré kontrolujú štátne orgány, a vybudovať národný systém domén. Ten by ukončil závislosť Ruska od systémov zo zahraničia, ktoré by podľa obáv Ruska mohli zahraničné vlády dať uzavrieť.



Zákon o autonómnom internete hovorí, že v prípade ohrozenia by celoštátnu internetovú sieť mohla centrálne riadiť ruská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor).



Kritici naopak varujú, že tento zákon umožní orgánom obmedzovať prístup k zdrojom a informáciám podľa vlastného uváženia.