Rusko pripravuje novú vlnu útokov do konca februára, oznámil Danilov

Kyjev 28. januára (TASR) - Rusko pravdepodobne "pripravuje novú vlnu útokov" na Ukrajine v období do konca februára. Oznámil to v noci na sobotu tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) Olexij Danilov. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice Sky News.



Rusko sa podľa Danilovových slov pripravuje na "maximálnu aktiváciu" k prvému výročiu začiatku svojej invázie na Ukrajinu 24. februára. "Sú presvedčení, že k výročiu by mali dosiahnuť isté úspechy. Nie je tajomstvo, že sa pripravujú na novú vlnu do 24. februára," povedal Danilov pre rozhlasovú stanicu Rádio Sloboda (RFE/RL), píše Sky News.



Danilov dodal, že Moskva má "úlohy" v Doneckej a Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny, aby sa dostala k ich hraniciam. Ruská armáda podľa jeho slov už týždeň uskutočňuje prieskum obranných spôsobilostí ukrajinských vojakov v Záporožskej oblasti. "V súčasnosti tam dochádza k zhromažďovaniu vojakov," povedal Danilov.